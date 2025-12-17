aespa¡¡¹ÈÇò½Ð¾ì¤ÎÍ½Äê¤ËÊÑ¹¹¤Ê¤·¡¡Ãæ¹ñ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²áµî¹ÔÆ°¤¬ÊªµÄ
¡¡NHK¤¬17Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎÆ±¶É¤ÇÄêÎã²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñÈ¯¤ÎÂ¿¹ñÀÒ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Öaespa¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡aespa¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¹ñ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤¬2022Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¥¢¥×¥ê¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥é¥ó¥×¤òÇã¤Ã¤¿¤è¡Á¤É¤¦¡©¡×¤È¤¹¤ë¼Ì¿¿¤¬¡¢¥¥Î¥³±À¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Î¥é¥ó¥×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡11·î17Æü¤Ë¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ðÌ¾¥µ¥¤¥È¡ÖChange.org¡×¤Ç¡Öaespa¤Î¹ÈÇò½Ð¾ìÄä»ß¤òµá¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÂê¤·¤¿½ðÌ¾¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡aespa¤Î½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³Ì¾·¼Íº¥á¥Ç¥£¥¢Áí¶ÉÄ¹¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ïaespa¤â¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ð±é¤ÎÍ½Äê¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¤´»ØÅ¦¤Î·ï¤â¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤Î¤«¤Ä¤Æ¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³ÎÇ§¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¸¶Çú¤òÙèÙé¤¹¤ë°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡¡¡ÖÁª¹Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£Ç¯¤Î³èÌö¤äÀ¤ÏÀ¤Î»Ù»ý¡¢ÈÖÁÈ¤Î´ë²èÀ©ºî¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò»²¾È¤·¤Æ¡¢Áí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£½Ð¾ìÍ½Äê¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ð±éÍ½Äê¤ËÊÑ¹¹¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£