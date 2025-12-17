【スーパーカップ1.5倍】「明太クリーム味」と「カルボナーラ味」が発売決定　コンセプトは「濃厚＆クリーミー」　



エースコック株式会社は、2026年1月19日（月）より、「スーパーカップ1.5倍 紅のTHE濃厚 明太クリーム味ラーメン」と「白のTHE濃厚 カルボナーラ味ラーメン」の2つの新商品を発売する。

新商品のコンセプトは「濃厚＆クリーミー」。後掛けの明太子入りふりかけで仕上げる「明太クリーム味」と、チーズと卵の旨みにブラックペッパーの風味を利かせた「カルボナーラ味」が登場。

寒い冬におすすめのTHE濃厚な一杯

〈商品概要〉

■商品名

スーパーカップ1.5倍 紅のTHE濃厚 明太クリーム味ラーメン

スーパーカップ1.5倍 白のTHE濃厚 カルボナーラ味ラーメン

■発売日

2026年1月19日（月）

■発売地区

全国

■希望小売価格

256円（税抜）

〈商品特長〉

■商品名

スーパーカップ1.5倍 紅のTHE濃厚 明太クリーム味ラーメン

・めん

滑らかさのある丸刃のめん。口の中で存在感がしっかりとある、食べごたえ抜群のめんに仕上がっているという。(湯戻し時間:3分)

・スープ

ポークをベースにガーリックや唐辛子を利かせたスープ。別添のふりかけを加えれば、明太子の風味が広がる。

・かやく

シャキシャキとしたキャベツと色調の良い卵、ねぎを加えている。

・パッケージ

インパクトのある商品名とシズル感が特徴。

スーパーカップ1.5倍 紅のTHE濃厚 明太クリーム味ラーメン

■商品名

スーパーカップ1.5倍 白のTHE濃厚 カルボナーラ味ラーメン

・めん

明太クリーム味と同じく、丸刃のめんを使用。湯戻し時間は4分。

・スープ

卵やチーズをベースにしたクリーミーな味わいが特徴。カルボナーラのような濃厚さが魅力のスープ。別添のふりかけを加えれば、胡椒やベーコンの風味がアクセントに。

・かやく

程良く味付けした鶏肉そぼろ、色調の良い卵、ねぎを加えている。

・パッケージ

明太クリーム味と同じく、インパクトのある商品名とシズル感が特徴。

スーパーカップ1.5倍 白のTHE濃厚 カルボナーラ味ラーメン