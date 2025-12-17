【スーパーカップ1.5倍】「明太クリーム味」と「カルボナーラ味」が発売決定 コンセプトは「濃厚＆クリーミー」
エースコック株式会社は、2026年1月19日（月）より、「スーパーカップ1.5倍 紅のTHE濃厚 明太クリーム味ラーメン」と「白のTHE濃厚 カルボナーラ味ラーメン」の2つの新商品を発売する。
新商品のコンセプトは「濃厚＆クリーミー」。後掛けの明太子入りふりかけで仕上げる「明太クリーム味」と、チーズと卵の旨みにブラックペッパーの風味を利かせた「カルボナーラ味」が登場。
寒い冬におすすめのTHE濃厚な一杯〈商品概要〉
■商品名
スーパーカップ1.5倍 紅のTHE濃厚 明太クリーム味ラーメン
スーパーカップ1.5倍 白のTHE濃厚 カルボナーラ味ラーメン
■発売日
2026年1月19日（月）
■発売地区
全国
■希望小売価格
256円（税抜）
■商品名
スーパーカップ1.5倍 紅のTHE濃厚 明太クリーム味ラーメン
・めん
滑らかさのある丸刃のめん。口の中で存在感がしっかりとある、食べごたえ抜群のめんに仕上がっているという。(湯戻し時間:3分)
・スープ
ポークをベースにガーリックや唐辛子を利かせたスープ。別添のふりかけを加えれば、明太子の風味が広がる。
・かやく
シャキシャキとしたキャベツと色調の良い卵、ねぎを加えている。
・パッケージ
インパクトのある商品名とシズル感が特徴。
スーパーカップ1.5倍 紅のTHE濃厚 明太クリーム味ラーメン
■商品名
スーパーカップ1.5倍 白のTHE濃厚 カルボナーラ味ラーメン
・めん
明太クリーム味と同じく、丸刃のめんを使用。湯戻し時間は4分。
・スープ
卵やチーズをベースにしたクリーミーな味わいが特徴。カルボナーラのような濃厚さが魅力のスープ。別添のふりかけを加えれば、胡椒やベーコンの風味がアクセントに。
・かやく
程良く味付けした鶏肉そぼろ、色調の良い卵、ねぎを加えている。
・パッケージ
明太クリーム味と同じく、インパクトのある商品名とシズル感が特徴。
スーパーカップ1.5倍 白のTHE濃厚 カルボナーラ味ラーメン