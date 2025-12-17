現役ドラフトで広島から移籍したヤクルト・大道温貴（はるき）投手が１７日、都内の球団事務所で入団会見を行った。背番号は４６。「ヤクルトのユニホームを着る以上は、１球１球全力で、チームのために腕を振っていきたい」と決意表明した。

１８０センチ、９０キロで力強い直球が持ち味の右腕。春日部共栄高、八戸学院大を経て、２０２０年ドラフト３位で広島に入団した。プロ３年目の２０２３年にはリリーフとして４８試合に登板して３勝１敗、１０ホールド、防御率２・７２と飛躍した。２４、２５年の登板数は少なかったが、「今年の８月下旬から少し肘を下げて、球速自体もマックスまで到達した。最終カードのヤクルト戦で投げさせてもらって、僕の中では、来季この投球フォームだったらいけるなという中での今シーズン終了だった」と手応えをつかみつつある。

大道にとって、神宮は相性のいい球場だ。プロ５年間で、神宮での被弾は０。「神宮のマウンドがすごく好きで、成績自体も一番いい球場。まずはいいイメージを使いながら抑えていきたい」。得意のマウンドを味方にして、新天地でもう一度花を咲かせる。