１７日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、１５日に東京・赤坂の個室サウナ店「ＳＡＵＮＡＴＩＧＥＲ」で夫婦２人が死亡した火災で、この日、警視庁が現場検証を行ったところ部屋の非常ボタンが電源切れになっていたことを報じた。

同番組では、部屋の木製のドアノブが壊れていたことや火元のサウナ室の非常ボタンには押された形跡があり、警視庁では装置が正常に作動しなかった可能性があるとみていることも報道。

コメンテーターで出演のフリーアナウンサー・古舘伊知郎氏は「ドアノブに引っ張られますし、様々な問題点が幾重にも重なっているというところで分からないこと尽くしなんだけど…」と話し出すと「私はお店側のスタッフの行動がまったく見えてこない中で、なんで元々の非常用電源が落ちていたのか。切れていたのかっていう…。これは人為的に切ったなんてことを断ずることは軽々にできないんだけど、なんで切れていたのか。これはポイントで。こういうところが解明されてきたり、司法解剖の流れの中でつまびらかになることが出てくるまではまったく分からないですね」と続けていた。