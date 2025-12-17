当日でも買える！バターステイツの“3号クリスマスケーキ”が可愛くて美味しくて、ちょうど良き♡

いよいよ12月も折り返し。クリスマスケーキの予約は？！なんて言われても、毎日忙しいし、物価も高いし、どれにしようか悩むうちに日にちばかり経ってる…なんて方に朗報！「バターステイツ by銀のぶどう」なら、とっても可愛いらしい4種の3号ケーキが、予約なしで購入できるそう!!一足先に試食させていただきました。

12月22日(月)～25日(木)の4日間限定！予約不要のクリスマスケーキ

今回ご紹介するのは、バタースイーツブランド「バターステイツ by銀のぶどう」から、12月22日～25日の4日間だけ発売される、3号サイズのクリスマスケーキ。

バターの美味しさを追求したスイーツが人気のブランドですから、ケーキも絶対美味しいはず。それが予約不要で買えるだなんて、とっても嬉しいですよね？

3号サイズって、どんな？と思った方、わかります。ケーキのサイズって毎回よくわからないですよね…。3号は、直径9cmほど。

よく1～2名で、と書かれていますが、しっかり高さもあるので、クリスマスのごちそうを食べる前後なら4人ファミリーで分けても問題ないかも◎しかも、とっても可愛らしいボックスに入っています♬

4種から選べるのが嬉しい!!

今年のクリスマスに贈り出された3号ケーキは、なんと4種類!好みに合わせて選べるのは嬉しいですよね♡まずとっても可愛くて目を引くのが、サンタさんのブーツをイメージした「木苺ノエルブーツ」。

真っ赤なグラサージュが鮮やかで、クリスマス気分を高めてくれます。

カットしてみると、中にはきゅんと甘酸っぱい木苺ムースに、ジューシーな木苺コンフィチュールが。とっても爽やかな味わいで、女子同士のクリパにはぴったり◎

チョコ好きさんなら、ツヤツヤと光るグラサージュショコラに光るお星さまが幻想的な「聖夜のショコラドーム」がおすすめ。濃厚なコクのショコラムースとショコラスポンジが中までぎっしり入っていて、時おり感じるフランス産のパールクラッカンショコラのザクっと食感が小気味よいアクセント。

甘すぎず、ビターすぎない絶妙なバランスのチョコレートは、キッズからオトナ女子、そして甘いのが苦手な男性でも喜んでもらえそうです♪

聖夜の粉雪を感じさせる真っ白なルックスが美しい「クリスマスチーズリース」は、ベイクドチーズにレアチーズの2層仕立て。軽やかなクリームと濃厚なチーズの味わいをどちらも楽しめて、ミルキーな風味がとっても上品♡

シンプルながら手が込んでいるのを感じられる味わいです。

さらに、王道の｢ストロベリークリスマス・ショート｣も3号サイズで登場。トップにもスポンジの間にもいちごがたっぷりで、贅沢な味わいを楽しめます◎

クリスマス限定ボックスの焼き菓子も

他にも、パーティーの手土産にぴったりの焼き菓子のボックスなど、クリスマス気分が上がる商品がいっぱい！

クリスマスはもうすぐ。どんなケーキが良いか、是非サイトをチェックして、おしえてくださいね♡