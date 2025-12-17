年の差によって夫婦の幸福度に違いはあるのでしょうか。タメニー株式会社（東京都品川区）が実施した「年の差婚」に関する調査によると、幸せだと思う割合が高かったのは、「-2歳（自分が年下）」が最も多くなり、男女ともに「自分が年下」のほうが幸せを感じる人が多いことがわかりました。



【グラフ】夫婦の年の差別に見る「結婚して幸せ」だと感じる割合は？（調査結果を見る）

調査は、全国の20〜49歳の既婚男女2430人を対象として、2025年11月にインターネットで実施されました。



まず、「結婚して幸せだと思いますか」と聞いたところ、全体の6割強が「幸せ」（幸せ31.1％、どちらかと言えば幸せ33.2％）と回答しました。



また、「配偶者との年齢差」については、約3人に1人が「±1歳以内」（39.4％）となりました。これを出会いのきっかけ別に見ると、±1歳以内の割合が最も高くなったのは「学校での出会い」（63.9％）で、そのうち「±0歳（同じ年）」が50.4％を占めました。



逆に、年の差が4歳以上では、「職場での出会い」（48.3％）や「趣味や習い事の活動」（45.2％）で多くなっています。



さらに、「年上婚」の割合を出会いのきっかけ別に見ると、妻が年上は「お見合いパーティー」（35.4％）が最も高くなった一方、夫が年上の割合は「結婚相談所」（63.6％）が最も高くなりました。



最後に、「結婚して幸せ」だと感じる割合を夫婦の年の差別に見ると、どの年齢差であっても50％を超え、「−2歳（自分が年下）」（76.0％）、「−3歳（自分が年下）」（72.7％）、「−1歳（自分が年下）」（72.5％）の順に割合が高くなっています。



この結果について同社は、「年の差が2歳くらいであると、近しい時代を生きてきたことから価値観が近く、それでいて相手が程良く年長で頼りやすいことから、幸せを感じやすくなるのかもしれません」とコメントしています。



これを男女別に見ると、男性は「自分が3歳年下」（73.8％）が最も高く、女性は「自分が1歳年下」「自分が2歳年下」（いずれも78.6％）が最も高くなり、男女ともに、自分が年下の方が幸せを感じる人が多いことがわかりました。