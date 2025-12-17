“FR”スポーツカー！

トヨタのカナダ法人は2025年11月6日、ピュアスポーツモデル「GR86」の2026年モデルを発表しました。

GR86は、トヨタとスバルが共同開発したFRスポーツカー。水平対向エンジンによる「超低重心FRパッケージング」を採用することで、意のままに操る楽しさを追求したモデルです。

初代モデルは2012年にデビューしており、米国市場では当初、若者向けの「サイオン」ブランドのモデルとして「FR-S」という車名で展開されていました。

しかし、2016年にサイオンブランドが廃止されたことにともない、トヨタ「86（ハチロク）」として販売。その後、2021年にはフルモデルチェンジが実施され、2代目（現行モデル）へと進化しています。

なお、「GR」ブランドからラインナップされることから、車名も「GR86」へと改められました。

そんなGR86に設定されたGR86 ゆずエディションは、上級グレード「プレミアム」をベースとしています。

一番の特徴は、車名の由来にもなっている「ゆずイエロー」の鮮やかなボディカラーにあります。このカラーは、かつてサイオンFR-Sの特別仕様車にも採用されたものであり、過去のモデルへの敬意を表現しているといいます。

そのほか外観では、フロントスポイラーやサイドスカート、リアバンパースポイラー、そして4本出しスポーツマフラーなどが装着され、迫力のあるスタイルを実現しました。

内装は、ウルトラスエードと本革を組み合わせたシートにイエローのパンチング加工が施されたほか、ステアリングホイールやドアトリムなどにもイエローステッチがあしらわれ、特別感を演出しています。

パワートレインは通常モデルと同様で、最高出力228hp・最大トルク184lb-ftを発揮する2.4リッター水平対向4気筒エンジンを搭載し、トランスミッションは6速MTまたは6速ATが組み合わされます。

GR86 ゆずエディションの価格は3万6365ドル、日本円で約558万円に設定されました。車名の「86」にかけて“860台”が北米で限定販売されます。