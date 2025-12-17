カスタム仕様の「“新”スライドドアワゴン」初公開！

2025年12月16日、ダイハツは幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区）で2026年1月9日から1月11日まで開催される「東京オートサロン2026」の出展概要を発表しました。

2026年のダイハツブースでは「わたしにダイハツメイ。小さいからこそできること。小さいことからひとつずつ。」をテーマに掲げ、「わたしにぴったり」「暮らしがおもろくなりそう」と思っていただける「ダイハツメイ」を体現したカスタマイズカーとモータースポーツ車両を出展します。

なかでも、2025年6月にフルモデルチェンジし、歴代モデル初のスライドドアを採用したハイトワゴン「ムーヴ」をベースとしたカスタマイズカーが披露されるのですが、一体どのようなモデルなのでしょうか。

ダイハツが提案するコンセプトカー「ムーヴ ♯ootd（オーオーティーディー）」は、SNSなどで使われる「Outfit Of The Day（今日の服装）」をテーマに、「気軽なお出かけ」をカジュアルな内外装で表現したモデルです。

オリジナルデザインのフロントグリルとデニム調のインテリアによって、軽快なお出かけの雰囲気を演出しました。

エクステリアには、オリジナルブルーとホワイトを組み合わせた斬新なツートンカラーを採用することで、カジュアル感を追求。車上にルーフラックを搭載し、デザイン性と積載性を向上させています。

インテリアでは、カップホルダーパネルやセンタークラスターパネルなどにダイハツ純正用品も採用されており、遊び心と実用性を両立しました。

※ ※ ※

東京オートサロン2026ではムーヴ ♯ootdのほか、「ムーヴ クロメキ」、「タントカスタム クロメキ」「ハイゼット トラック PTO ダンプ 大発命」「ハイゼット トラック パネルバン EXTEND3」といった個性あふれるカスタマイズカーがダイハツブースに展示される予定です。