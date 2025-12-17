¡Ö¤¼¤Ò¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤«¥í¥Ã¥¯²èÌÌ¤È¤«¤Ë¤É¤¦¤¾¡Á¡×ËÜÅÄ¼ÓÍèà¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ËþµÊá»Ñ¤Ë¡ÖÁé¤»¤¹¤®¿´ÇÛ¡×¡Ö½÷¿À¤¬»²¤é¤ì¤¿¡×¤È°Õ¸«ÍÍ¡¹
¡Ö»ÐËå¤Ç°ìÈÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤´éÎ©¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡ª¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎËÜÅÄ¼ÓÍè(18)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤À¤¡¤¡¤¤¤¹¤¤Ê¹â¹»¤Î¤ªÍ§Ã£¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¡¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¼Ì¿¿ºÜ¤»¤ë¤Î½é¤á¤Æ¤«¤â¤Ã¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªÍ§Ã£¤ËÂçÂç´¶¼Õ¡¡¤¼¤Ò¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤«¥í¥Ã¥¯²èÌÌ¤È¤«¤Ë¤É¤¦¤¾¡Á¤Ç¤¹¤Ã¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Çò¤¤¥â¥³¥â¥³¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤È¥ß¥Ã¥¡¼Ë¹»Ò¤òÈï¤ê¡¢¤Û¤Ã¤½¤ê¤È¤·¤¿µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä»äÉþ»Ñ¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÊ£¿ô¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÅ·»È¤«¤è¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö»äÉþ¤Î¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤â¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡×¡Ö½÷¿À¤¬»²¤é¤ì¤¿¡×¡ÖÁé¤»¤¹¤®¤Æ¤ë¤Î¤¬¿´ÇÛ¡¢¡¢¡×¡Ö»ÐËå¤ÎÃæ¤Ç¤Þ¤µ¤«1ÈÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤´éÎ©¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡ªÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈ±¿¤Ó¤¿¤è¤Í¡×¡Ö¤ª´é¤â¥³¡¼¥Ç¤â¥Ý¡¼¥º¤âÁ´Éô¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¼ÓÍè¤Ï4·î¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖRay¡×(¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò)¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»Ð¤Ï¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥(24)¡¢½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÜÅÄË¾·ë(21)¡£