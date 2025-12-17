まさか、自分が北九州市長になろうとは夢にも思っていませんでした。市長職の20年を振り返り、実は今でもそう思っています。

私は大学を卒業し、当時の建設省（現国土交通省）に入省。いろいろな職場や現場を経験し、1984年6月に河川局次長になりました。

それから1年3カ月後の85年9月、国土庁（現国交省）の土地局長になりました。同期で最も早い局長なのですが、実はこの異動こそが市長選に引っ張り出される布石になったのです。

当時は、バブル経済の始まりの時期。東京都心の土地が急激に値上がりし、「どうにかしろ」という声が高まっていた時代です。この大事なテーマを所管する土地局長のポストは建設省と農林水産省の職員が交互に務めていました。この時は建設省の番。本来は1期上の先輩が務めるはずだったのですが、打診された人が体調不良などを理由に断ったのです。それで私にお鉢が回ってきたというわけです。建設省の次官からは「任期は長くなるぞ」と言われましたが、結果的には市長職への「腰掛け」となってしまいました。

私は本籍地こそ北九州市小倉南区でしたが、実際に暮らしたのは幼少期と大学受験の浪人時代の計3年だけ。入省後も北九州市との関係はほとんどありませんでした。

ところがどういう訳だか、私の本籍が小倉であることが、86年1月に引退を表明した谷伍平市長の後継候補を探していた自民党関係者に知れるところとなりました。

そしてこの時、地元選出の衆院議員で自民党福岡県連の三原朝雄会長が出した候補者の条件は「大蔵（現財務）、通産（現経済産業）、建設各省の局長以上経験者」だったのです。

このころ、政党関係者が頻繁に私の所を訪れてきましたが、私は全く出馬の意思はありませんでした。2月21日に自民党の金丸信幹事長から呼び出され「市長選出馬を考えてほしい。女房の反対は理由にならんぞ」と強く言われました。私は「女房だけではなく、おふくろも反対ですから、出る意思はありません」と明確に固辞しました。

この話が翌日の西日本新聞朝刊にも載り「これで一件落着」と思っていたのですが、のちに自分の甘さを痛感させられるのです。

文中の年齢、肩書、名称などの情報は全て、2012年の掲載当時のものです。