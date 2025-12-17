2012年に西日本新聞朝刊で連載された末吉興一さんの聞き書きシリーズ「挑む。巧む。走る。」をあらためてお届けします。北九州市で5期20年にわたり市長を務めた末吉さんの生いたちや市長時代の経験、裏話などが語られています。（随時更新）

5期20年間務めた北九州市長を辞めて、5年がたちました。

市長職は激務でしたし、全身全霊で走り抜けた20年でしたから、しばらくはのんびりしようと考えていましたが、新たな公務が待ち構えていました。退職した2007年の6月には当時の麻生太郎外相から外務省参与に、翌年10月には麻生首相から地域再生担当の内閣官房参与にそれぞれ任命されました。

内閣官房参与のときは首相官邸に約1年間、「金帰火来」の生活で勤めました。今も市の外郭団体「国際東アジア研究センター」（小倉北区）の第3代理事長として、ほぼ毎日出勤しています。

市民の中には私が北九州市に住んでいることを知らない方もいるようです。市長になる前に建設省（現国土交通省）にいたので東京に戻ったと思われているようです。街角で「こちらに住んでいるんですか」と声をかけられることもありますが、私は最初の市長選で「地元に骨をうずめる覚悟」と表明しました。その約束通りに地元に居を構えています。

私は若いころ、あまりの忙しさに自動車の免許を取る機会をなくしました。退任後、いざ1人になると市内の移動はバスかタクシーです。それで高齢者向けの全線フリー定期を購入しました。バスは普通乗用車よりも座席の位置が高いので、視界が広がるんです。

市長時代と比べて自由時間が多いだけで、生活のサイクルはそうは変わっていません。月に2〜3回ほど講演する日々を送っていますが、毎朝4時に目を覚まし、朝食までの間をさまざまな構想を練る貴重な思索と勉強の時間として過ごすスタイルは、市長時代のままです。

昨年、北九州市水道局が水道事業100周年の歩みをつづった「水をみがく」を出版しました。それを読み、つくづく「市長は駅伝ランナーなんだ」と思いました。前任者から引き継ぎ、任された区間を全力で駆け抜け、次の人にたすきをつなぐ。昔、水源確保に苦労した先人の努力で今では十分な水源を確保し、高かった水道料金も福岡県内で最も安い水準です。そんな歴史を脈々と築いてきているのです。

市政運営のランナーとして駆け抜けた20年を中心に私の歩んだ道を反省を込めてお話ししていきます。

文中の年齢、肩書、名称などの情報は全て、2012年の掲載当時のものです。