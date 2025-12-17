荒木優奈が新人賞受賞 2021年度以降で初の1億突破「今年の自分を超えられるように」【JLPGAアワード受賞者の声】
16日、都内ホテルで「JLPGAアワード2025」が開催された。20歳の荒木優奈が『JLPGA 明治安田 新人賞』を受賞した。
昨年のプロテストで合格し、デビュー戦の「ダイキンオーキッドレディス」で7位に入ると、その後も優勝争いに絡んで存在感を示した。ルーキーV一番乗りこそ入谷響に譲ったが、荒木も9月の「ゴルフ5レディス」でツアー初優勝を挙げた。トップ10入りはツアー5位の14回を数え、メルセデス・ランキング、賞金ランキング（1億86万2323円）ではともに7位。プロテスト開催時期が変更された2021年度以降では、初の年間獲得賞金1億円を突破するなど、スーパールーキーとして光を放った。また、ツアー対抗戦で史上初の3連覇を果たしたHitachi 3Tours Championship JLPGAチームの一員として『特別賞』も受賞。2冠を飾った。【荒木優奈 受賞コメント】「今年は初優勝もできて、充実したシーズンになりました。来年も支えてくれる人たちへの感謝を忘れずに、今年の自分を超えられるよう頑張ります」
