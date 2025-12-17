ILLIT、CMソング「ALL FOR YOU」リリース 音源収益全額を“学校暴力で苦しむ青少年”のために寄付
5人組ガールグループ・ILLIT が、CMソング「ALL FOR YOU」を正式音源としてリリース。音源収益の全額を学校暴力で苦しむ青少年の教育および相談支援のために寄付することが発表された。
【写真】シックなかっこよさも！新鮮なILLIT
所属レーベルのBELIFT LABによると、同楽曲はILLITが専属モデルとして活動するオンライン教育業者メガスタディ教育の「2027MEGAPASS」広告の楽曲として制作された。当初、音源のリリース予定はなかったが、先月広告とともにMVが公開された後、ファンからのリクエストが殺到した。
ポップバラードジャンルである同楽曲は「土で育った私の心青い空の光」（2006年、2017年）、「大きな海、広い空を私たちは持った」（2018年）など歴代大学修学能力試験受験生の筆跡確認字句を歌詞で解きほぐし、暖かい慰労と希望を伝えている。叙情的なメロディーと調和したILLITの清らかで純粋な音色が曲の感性を倍増し、受験生だけでなく音楽ファンからも好反応を得た。
さらに、ILLITは今回の音源を通じて青少年支援に参加する。「ALL FOR YOU」の音源収益の全額は青少年専門機関である「BTF青い木財団」に寄付される。寄付金は学校暴力で苦しむ青少年の教育および相談支援のために使われる予定。
メガスタディ教育は「『ALL FOR YOU』が受験生を応援するキャンペーン曲であると同時に、青少年の未来を明るくする曲になってほしい。多くの人々が日常の中でこの音楽を聴いて、応援と慰労を得ることを願う」と伝えた。
ILLITは、韓国と日本を行き来しながら年末のステージを飾る。19日KBS2『歌謡大祝祭』にMINJUがMCとして参加し、グループとしては20日『The 17th Melon Music Awards』、25日『2025 SBS歌謡大祭典』に出演し、パフォーマンスを繰り広げる。30日には日本でTBS『第67回 輝く！日本レコード大賞』、31日NHK『第76回紅白歌合戦』に出演し、年末を彩る。
