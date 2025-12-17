◇プロボクシング東洋太平洋スーパーバンタム級 中嶋一輝（大橋）《10回戦》ジョン・ジョン・ジェット（インドネシア）（2025年12月18日 東京・後楽園ホール）

東洋太平洋スーパーバンタム級王者の中嶋一輝（32＝大橋、21戦18勝15KO2敗1分け）が17日、都内で4度目の防衛戦の前日計量に臨み、55・2キロで一発クリア。同級14位ジョンジョン・ジェット（31＝インドネシア、18戦15勝（12KO2敗1分け）も54・4キロでパスした。

王者・中嶋は目がくぼみ、頬がこけて減量苦をうかがわせたが「（状態は）バッチリ。リカバリーしてしっかり仕上げる」と静かに意気込んだ。

世界同級王座は同門で同級生の井上尚弥（32）が4団体王座に君臨しているものの、中嶋は世界ランキングでWBC同級6位に位置。来年にも世界挑戦を視野に入れる。所属ジムの大橋秀行会長（60）は「最後の防衛戦になるかも」と“世界前哨戦”となる可能性を示唆していた一戦へ、中嶋は「打たせずに打つことを徹底して圧倒して勝ちたい。触れさせないで、早く終われれば」と完勝で25年を締めくくる決意だ。

また第4試合の54キロ契約8回戦に出場する、22年世界ユース選手権優勝を含むアマ7冠の坂井優太（20＝大橋、5勝5KO）は53・9キロ。第3試合の52キロ契約8回戦に出場する、WBOアジア・パシフィック・フライ級9位の田中将吾（23＝大橋、4勝3KO）は51・9キロでともにクリアした。