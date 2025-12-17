NHK¡¡¹ÈÇò¤Î¿³ººÊýË¡¤òÈ¯É½¡¡»ëÄ°¼ÔÅêÉ¼¤Ïº£²ó¤âºÇÂç5É¼
¡¡NHK¤Ï17Æü¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê31Æü¸å7¡¦20¡Ë¤Î¿³ººÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¹ÈÁÈ¡¦ÇòÁÈ¤Î¾¡ÇÔ¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¿³ºº°÷¡¢NHK¥Û¡¼¥ë¤Î´ÑµÒ¤Ë¤è¤ë²ñ¾ì¿³ºº°÷¡¢¥²¥¹¥È¿³ºº°÷7¿Í¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ·èÄê¡£»ëÄ°¼Ô¿³ºº°÷¤ÇÅêÉ¼¿ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Û¤¦¤Ë1¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢²ñ¾ì¿³ºº°÷¤ÇÅêÉ¼¿ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Û¤¦¤Ë1¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤ÇÅêÉ¼¿ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Û¤¦¤Ë1¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¹ç·×3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶¥¤¤¡¢2¤Ä°Ê¾å¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÁÈ¤¬¡ÖÍ¥¾¡¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡»ëÄ°¼ÔÅêÉ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó1Âæ¤¢¤¿¤ê¡¢ºÇÂç5É¼¡£ÅêÉ¼¤Ç¤¤ë¡ÖÉ¼¡×¤Î¿ô¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î»ëÄ°»þ´Ö¤Ë±þ¤¸¤ÆÁý¤¨¡¢ÊüÁ÷¤ò»ëÄ°¤·»Ï¤á¤¿¤é1É¼³ÍÆÀ¡¢¤½¤Î¸å¡¢5Ê¬Ï¢Â³»ëÄ°¤ò10²óÃ£À®¤¹¤ë¤´¤È¤ËÉ¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£Á´ÂÐÀï½ªÎ»¸å¤ÎÅêÉ¼»þ´ÖÃæ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ê¥â¥³¥ó¥Ü¥¿¥ó¤Ç¹ÈÇò¤É¤Á¤é¤«¤òÁª¤Ö¤È¡¢Áª¤ó¤ÀÁÈ¤ËÉ¼¤¬Æþ¤ë¡£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ¼¤ÏÊ¬³ä¤·¤ÆÅêÉ¼¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡Ê¹ÈÁÈ¤Ë3É¼¡¢ÇòÁÈ¤Ë2É¼¤Ê¤É¡Ë¡£Áí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢BSP4K¡¦BS8K¤Ç¤Î»ëÄ°¤Ç¤âÅêÉ¼¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÅêÉ¼ÊýË¡¤Ï¡¢Áí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ç¡¼¥¿ÊüÁ÷¡¢BSP4K¡¦BS8K¤Î¥Ç¡¼¥¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤«¤é¤È¤Ê¤ë¡£¹ÈÁÈ¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¥ê¥â¥³¥ó¤Î¡ÖÀÖ¥Ü¥¿¥ó¡×¡¢ÇòÁÈ¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡ÖÀÄ¥Ü¥¿¥ó¡×¤ò²¡¤¹¡£¥Ç¡¼¥¿ÊüÁ÷¡¦¥Ç¡¼¥¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤«¤é¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÊüÁ÷¼õ¿®µ¡¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢NHK¡¡ONE¤ä¥ï¥ó¥»¥°ÊüÁ÷¤«¤é¤ÎÅêÉ¼¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤ò½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢Æ±¶É¤ÎÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£