NCTメンバーの中で初めて、14日に韓国軍を除隊したTAEYONG（テヨン＝30）が来年、単独コンサートツアーを実施する。所属SMエンターテインメントによると、来年1月24〜25日にソウル市内で「2026 TAEYONG CONCERT」を行い、本格的な活動を再開する。

韓国メディアのイーデーリーは17日「今回の公演は、昨年2月に開催されたテヨンの初単独コンサート『TY TRACK』をリマスターして新しく披露する舞台。10年間TAEYONGが歩んできた旅程を一編の映画のように解きほぐし好評を得た『TY TRACK』を一層アップグレードした音楽と、拡張されたスケールの演出で再誕生させ期待を集める」などと報じた。

ソロツアーはソウルに続き、26年2月7日にジャカルタ、同16〜17日に横浜、同28日〜3月1日にマカオ、同28〜29日にバンコク、4月11日にクアラルンプールと、6地域で10回公演を実施する計画だ。

同メディアはさらに「TAEYONGは23年6月に発表した初のミニアルバム『SHALALA』で、自分だけのユニークな音楽とソロアーティストとしての個性を鮮明に表した。24年2月にリリースした2枚目ミニアルバム『TAP』では、全曲単独作詞を引き受け、初コンサートのセットリスト全曲を自身が作業した曲で構成するなど、ミュージシャンとして力量を着実に広げ、今後続く活躍が注目される」と期待した。