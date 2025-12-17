KEF JAPANは、2026年3月10日までの期間中に「Blade One Meta」など対象スピーカーを購入し、2026年4月11日までにmyKEF登録をすると、全員にThe Chord Company製のスピーカーケーブルをプレゼントするキャンペーンを開始した。

対象スピーカーは「Blade One Meta」、「Blade Two Meta」、「Reference 1 Meta」、「Reference 3 Meta」、「Reference 5 Meta」。対象購入期間は2026年3月10日までで、3月31日までに納品可能な製品が対象。応募期間は2026年4月11日まで。myKEF登録後、製品及び住所の登録が必要。

プレゼントされるケーブルは、購入したスピーカーによって異なる。

BLADE One Meta購入の場合は、「SignatureXL Speaker Cable」(参考価格481,250円)がプレゼント。1998年にコードカンパニー初の高周波シールド採用モデルとしてデビューした「シグネチャー」シリーズ。現行モデルでは、厳重な高・低周波シールドや チューンド アレイテクノロジー、ダイレクトプレーティングによる銀メッキ無酸素銅撚線、新開発のXLPE絶縁体などを採用する。

BLADE Two Meta/Reference 5 Metaの購入特典は「EpicXL Speaker Cable」(参考価格286,000円)。コードカンパニーの技術を広く取り入れつつ、高品位な素材を採用したエピックシリーズ。銀メッキ無酸素銅撚線(ダイレクトプレーティング)や新開発のXLPE絶縁体、電気的ノイズから信号を守る高周波＆低周波シールドなどを採用する。

Reference 3 Meta/Reference 1 Metaの購入では「EpicX Speaker Cable」(169,400円)。高品位な素材を採用したエピックシリーズ。銀メッキ無酸素銅撚線や新開発のXLPE絶縁体、電気的ノイズから信号を守る高周波＆低周波シールド等を採用する。

