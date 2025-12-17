Åìµþ¸ÞÎØÂåÉ½¡¦¿¹ÏÆÍ£¿Í¡¢£²ÀïÌÜ¤Ç¥¢¥¸¥¢£²´§Ä©Àï¡¡¹ñÆâºÇÂ®¥¿¥¤µÏ¿¤Ø¡Ö¤Ç¤¤ì¤ÐÁá¤¯ÅÝ¤·¤Æ¾¡¤Á¤¿¤¤¡×
¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¢¦£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡õÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥É¥ëµé¡Ê£·£¶¡¦£²¥¥í°Ê²¼¡Ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á£±£°²óÀï¡¡²¦¼Ô¥æ¥ó¡¦¥É¥¯¥Î¡½Ä©Àï¼Ô¡¦¿¹ÏÆÍ£¿Í¡Ê£±£²·î£±£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡£±£¸Æü¤ËÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö£Ì£å£í£é£î£ï¡¡£Â£Ï£Ø£É£Î£Ç¡¡£Ð£È£Ï£Å£Î£É£Ø¡¡£Â£Á£Ô£Ô£Ì£Å¡¡£±£´£¶¡×¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤¬£±£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡õÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥É¥ëµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á£±£°²óÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÅìµþ¸ÞÎØ¥ß¥É¥ëµéÆüËÜÂåÉ½¤ÇÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥É¥ëµé£³°Ì¡¢£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯Æ±µé£·°Ì¤Î¿¹ÏÆÍ£¿Í¡Ê£²£¹¡Ë¡á¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡á¤¬£·£¶¡¦£°¥¥í¡¢£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡õÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎÆ±µé²¦¼Ô¥æ¥ó¡¦¥É¥¯¥Î¡Ê£³£°¡Ë¡á´Ú¹ñ¡á¤¬£·£µ¡¦£·¥¥í¤Ç¡¢¤È¤â¤Ë°ìÈ¯¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¡¡¿¹ÏÆ¤Ï£¶·î£±£¹Æü¤Î¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç´Ú¹ñ¥ß¥É¥ëµé²¦¼Ô¤Î¥Ù¥¯¡¦¥Ï¥½¡Ê¥â¥ó¥´¥ë¡Ë¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼£²ÀïÌÜ¤Ç¥¢¥¸¥¢£²´§²¦ºÂ³ÍÆÀ¤ËÄ©¤à¡£¡Ö£²ÀïÌÜ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£º£¤Þ¤Ç£±£°Ç¯°Ê¾å¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥×¥í¤ËÍè¤Æ¤Þ¤À£±Ç¯¤â·Ð¤Ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤«¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤Éé¤¤¤Ï¤Ê¤¯¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê»î¹ç¤ËÎ×¤á¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡££²ÀïÌÜ¤Ç²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÄÚ°æÃÒÌé¡ÊÄë·ý¡Ë¤ËÊÂ¤Ö¹ñÆâºÇÂ®¥¿¥¤µÏ¿¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡£±£°·î²¼½Ü¤«¤éÌó£³½µ´Ö¡¢ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹ç½É¤ò´º¹Ô¡£¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤Æ½Å¤¤Áª¼ê¤È¼ÂÀï¥á¥¤¥ó¤Ç¤¤¤¤Îý½¬¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¸þ¤±¡Ö¤Ç¤¤ì¤ÐÁá¤¯ÅÝ¤·¤Æ¾¡¤Á¤¿¤¤¤¬¡¢Áê¼ê¤â¶¯¤¤Áª¼ê¤ÇËÜµ¤¤Ç¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¿¿·õ¾¡Éé¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥æ¥ó¤ÏºòÇ¯£±£±·î¡¢ÄëÂº¹¯µ±¡Ê°ìÎÏ¡Ë¤ò£·²ó£Ë£Ô£Ï¤Ç²¼¤·£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£º£Ç¯£´·î¡¢ÌîÃæÍª¼ù¡Ê¥ß¥Ä¥¡Ë¤È¤Î²¦ºÂÅý°ìÀï¤Ç£³²ó£Ô£Ë£Ï¾¡¤Á¤·£²´§²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀïÀÓ¤Ï£±£°¾¡¡Ê£¸£Ë£Ï¡Ë£²ÇÔ¡£