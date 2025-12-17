ひと手間で「卵かけご飯」が絶品に！ 500人が絶賛した“中華風アレンジ”を試してみた

リピーター多数！ 「中華風卵かけご飯」を作ってみた

小腹が空いたとき手軽にパパっと作れるのが魅力の「卵かけご飯」。しかし、いつも同じ味付けだと飽きてしまうことも……。

今回は、そんな「卵かけご飯」にあるものをちょい足しするだけで、ぐっとおいしくなるという「中華風卵かけご飯」を実際に作ってみました。500人が絶賛した人気のレシピで、期待が高まります。





用意するのは、卵・ご飯・鶏がらスープの素・醤油・ごま油。お好みでネギ・ごまを加えてもOK。どれも家にある材料ばかりなので、買い物に行かずに作れるのもうれしいですね。

コツいらずでワンランク上の卵かけご飯に

1. いつものように卵かけご飯を作ります。先に卵の白身をご飯に混ぜるとふんわりとした食感になるので、今回は白身を混ぜたご飯に黄身をのせ、さらに軽く混ぜて仕上げました。





2. 1に鶏がらスープの素小さじ1/2を加え、醤油とごま油をひと回ししてよく混ぜます。





3. お好みでネギとごまをたっぷりかけたら完成です！





旨みたっぷりで箸が止まらない！





ごま油の香ばしい香りがふわっと広がり、食欲をそそります……！ ネギやごまで見た目も映えますね。

食べてみると、中華だしが効いていていつもの卵かけご飯よりもコクを感じます。「中華風」というだけあって、まるでチャーハンのような味わい。味つけがしっかりとしているので、飽きずにパクパクと食べられました。

レシピ作者さんによると、ラー油をかけてもおいしかったとのことなので、今回はラー油もトッピングしてみました。





程よいピリ辛感がいいアクセントになっていて、味にさらに深みが出る気がします。卵のまろやかさによく合っていて、より一層おいしくなりました。パンチの効いた新感覚の卵かけご飯で、人気なのも納得のおいしさでした。

朝食や夜食にぴったり！

ちょっとアレンジするだけで、あっという間にいつもと違う絶品卵かけご飯が完成します。家にある材料でささっと作れるので、忙しい朝や小腹がすいたときの夜食にぴったり。卵かけご飯のレパートリーが増えたので、飽きずに楽しめそうです。

気になった方はぜひ作ってみてくださいね。