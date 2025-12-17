2児の母・渡辺美奈代、スキマ時間に野菜のおかずを作り置き→活用で“カラフル弁当”を手作り「偉いなー」「お店のお弁当にしか見えん！」「素敵なお母さん」
元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が15日、自身のSNSを更新。時間を有効活用した作り置き料理や彩り豊かな手作り弁当を披露した。
【写真】「偉いなーーー感動です!!!」「美味しそう」野菜の作り置きを活用した“彩り豊か”な手作り弁当
渡辺は「時間のある時に作り置きをしておきまーす」と明かし、「今日はナムルにしまーす」と「紫キャベツのナムル」や「にんじんのラペ」を写真付きで紹介。
さらに「これからお出かけなので子供達の夜ごはんはお弁当にします」と、メインディッシュの「ミラノ風チキンカツレツ」や「ちくわきゅうり」「ゆで卵」「おしんこ」などを詰めた弁当も写真で紹介。作り置きの紫キャベツのナムル、にんじんラペも添えられており、栄養バランスと彩りを兼ね備えたカラフルな弁当に仕上がっている。
コメント欄には「偉いなーーー感動です!!!」「素敵なお母さん」「人参のラペ さっぱりして美味しいですよね〜」「紫キャベツのナムル 真似して作ってみます」「素敵なお弁当！」「美味しそう」「お店のお弁当にしか見えん！」など、さまざまな声が多数寄せられている。
渡辺は1996年に“もやしくん”の愛称で知られる矢島昌樹氏と結婚し、2人の子どもを出産。長男はLILCRAZY名義でラッパーとしても活動する矢島愛弥 、次男はタレントの矢島名月。
