■これまでのあらすじ

夫の辛辣な態度に限界寸前だった妻は、ひそかに買った宝くじが3億円当選していると知り、絶対に夫には渡すまいと決意する。お茶会を「無駄」と言われ小遣いを減らされても、妻は節約しながらママ友との時間を楽しんでいた。しかし、その姿を偶然目にした夫は、帰宅後にレシートの提示を要求する。だがレシートが見当たらず動揺する妻に、夫は怒りをぶつけ「探しに行けよ」と突き放す。夜道でひとりレシートを探す妻は、幸せそうな家族連れを見かけ、自分の状況に思わず立ち止まる。そしてその瞬間、ある方法がふと頭に浮かぶのだった。



■一緒にお茶会をしたママ友に電話をかけた妻

■ママ友だって忙しいのに申し訳ない…■レシートの内容が同じものなら文句は言われないはず…レシートを探し続けても意味がないと感じた妻は、一緒にお茶をしたママ友へ連絡してみることにしました。レシートの内容がまったく同じであれば、それを夫に見せればいいと考えたのです。事情を伝えると、ママ友は快く応じてくれました。お礼とお詫びを伝えて電話を切ると、妻はそのままママ友の家へ向かいます。しかし向かう途中、ふと胸にひっかかる思いがよぎりました。「どうして私は、こんなに怯えているんだろう…」夫の存在を恐れている自分に気づいた瞬間、抑えきれないモヤモヤが広がり、妻の表情は静かに曇っていくのでした。(ちなきち)