NHKは17日、東京・渋谷の同局で定例メディア総局長会見を行い、来年2月6日に開幕するミラノ・コルティナ五輪の放送計画について発表した。

地上波ではNHK総合とEテレで約260時間。BSではNHK BSで約195時間、NHKSP4Kでは約78時間、ラジオ第1、FMで約40時間を放送する。

総計の放送時間は北京大会より190時間少なくなっている。

2月7日の開会式のほか、スキージャンプ女子ノーマルヒル、スピードスケート女子1000m、スキーフリースタイル男子モーグル、スノーボード男子ハーフパイプ、フィギュアスケートペアフリー、フィギュアスケート女子シングルフリー。カーリング女子（予選4試合、決勝トーナメント全試合）などの放送が決まっている。

中継アナウンサーも発表。開会式は「ニュースウォッチ9」でキャスターを務める星麻琴アナウンサー、札幌放送局の曽根優アナウンサー、閉会式は「ニュースウォッチ9」でスポーツキャスターを務める吉岡真央アナウンサー、鹿児島放送局の渡辺賢司アナウンサーがそれぞれ担当する。

また、NHK ONEでは、サービス開始から初めての五輪となり、全競技、全種目を配信する。また、総合テレビとEテレで放送する番組を同時配信や見逃し配信で配信する。特設サイトでのライブストリーミングは約840時間以上を予定しているという。