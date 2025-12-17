µÈÅÄÀµ¾°¤Ï¡©2025Ç¯¥·ー¥º¥ó ¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹ ¹×¸¥ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡§¼ã¤¥¨ー¥¹¤ÈÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¸£°ú¤·¤¿Åê¼êÉôÌç¡¢Ä¹µ÷Î¥Ë¤¤ÈðêÂÌÅ·¤¬ÊÂ¤ÓÎ©¤ÄÌî¼êÉôÌç¡Ú2025¥·ー¥º¥ó¿¶¤êÊÖ¤ê¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹ÊÔ¡Û
¡¡2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Î¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥®¥ã¥ì¥Ã¥È¡¦¥¯¥í¥·¥§¥Ã¥È¤Î³ÐÀÃ¤È¡¢¥¢¥í¥ë¥Ç¥£¥¹¡¦¥Á¥ã¥×¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î³èÌö¤Ë¤è¤ê¡¢Åê¼ê¿Ø¤¬°ÂÄê¡£Ìî¼ê¿Ø¤Ç¤Ï¡¢¥êー¥°¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥¹¥Ôー¥É¤È¥Ñ¥ïー¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Áª¼ê¤¬¥Áー¥à¤Î¹¶·â¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¹×¸¥ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢³ÆÉôÌç¤ÇÉ¾²Á´ð½à¤È¤Ê¤ë¼çÍ×»ØÉ¸¤ò¸ÇÄê¤·¡¢Áí¹çÅª¤Ê¥Áー¥à¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
Åê¼êÉôÌç¡§¹×¸¥ÅÙ¥È¥Ã¥×3
¡¡ÀèÈ¯Åê¼ê¤ÏËÉ¸æÎ¨¡¢WHIP¡¢Åêµå²ó¤ò¡¢¥ê¥êー¥ÕÅê¼ê¤ÏËÉ¸æÎ¨¡¢WHIP¡¢¥»ー¥Ö¤Þ¤¿¤Ï¥Ûー¥ë¥É¿ô¤òÉ¾²Á´ð½à¤È¤¹¤ë¡£
1°Ì¡§¥®¥ã¥ì¥Ã¥È¡¦¥¯¥í¥·¥§¥Ã¥È ¡Ê26ºÐ¡Ë ËÉ¸æÎ¨ 2.59¡¢WHIP 1.03¡¢Åêµå²ó 205.1
2°Ì¡§¥¢¥í¥ë¥Ç¥£¥¹¡¦¥Á¥ã¥×¥Þ¥ó ¡Ê37ºÐ¡Ë ËÉ¸æÎ¨ 1.17¡¢WHIP 0.70¡¢¥»ー¥Ö 32
3°Ì¡§¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ù¥í ¡Ê26ºÐ¡Ë ËÉ¸æÎ¨ 3.35¡¢WHIP 1.24¡¢Åêµå²ó 166.2
¡Ú²òÀâ¡Û
¡¡1°Ì¤Î¥®¥ã¥ì¥Ã¥È¡¦¥¯¥í¥·¥§¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Áー¥àºÇÂ¿¤Î18¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨2.59¡¢WHIP 1.03¤È¤¤¤¦µ±¤«¤·¤¤À®ÀÓ¤ò¡¢¥Áー¥àºÇÂ¿¤Î205.1¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÇÃ£À®¤·¤¿¡£¥¨ー¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Áー¥à¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤ÏÀäÂç¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡2°Ì¤Î¥¢¥í¥ë¥Ç¥£¥¹¡¦¥Á¥ã¥×¥Þ¥ó¤Ï¡¢ËÉ¸æÎ¨1.17¡¢WHIP 0.70¤È°Û¼¡¸µ¤Î°ÂÄê´¶¤Ç¡¢32¥»ー¥Ö¤òµÏ¿¡£¥¥ã¥ê¥¢ºÇ¹â¤Î¥¯¥íー¥¶ー¤È¤·¤Æ¡¢¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤ò³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡3°Ì¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ù¥í¤Ï¡¢ËÉ¸æÎ¨3.35¡¢166.2¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¾Ã²½¤·¡¢¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î¼´¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥¯¥í¥·¥§¥Ã¥È¤È¤È¤â¤ËÀèÈ¯¿Ø¤Î°ÂÄê¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
Ìî¼êÉôÌç¡§¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÌ¹×¸¥ÅÙ¥È¥Ã¥×3
¡¡ÆâÌî¼ê¡¢³°Ìî¼ê¤ÏOPS¡¢ËÜÎÝÂÇ¡¢ÅðÎÝ¿ô¤ò¼çÍ×»ØÉ¸¤È¤·¡¢Êá¼ê¤ÏOPS¡¢ËÜÎÝÂÇ¡¢½Ð¾ì»î¹ç¿ô¤òÉ¾²Á´ð½à¤È¤¹¤ë¡£Êá¼ê¹×¸¥ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°
1°Ì¡§¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ê¥ë¥Ð¥¨¥¹ ¡Ê27ºÐ¡Ë OPS .726¡¢ËÜÎÝÂÇ 15¡¢»î¹ç¿ô 118
¡Ú²òÀâ¡Û
¡¡1°Ì¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ê¥ë¥Ð¥¨¥¹¤Ï¡¢OPS .726¡¢15ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¡¢Êá¼ê¤È¤·¤Æ¥Áー¥àºÇÂ¿¤Î118»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÂÇ·â¤È½Ð¾ìµ¡²ñ¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¡¢¹¶¼é¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ¹â¤¤¹×¸¥ÅÙ¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÆâÌî¼ê¹×¸¥ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°
1°Ì¡§¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó ¡Ê31ºÐ¡Ë OPS .821¡¢ËÜÎÝÂÇ 18¡¢ÅðÎÝ 1
2°Ì¡§¥í¥Þ¥ó¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹ ¡Ê29ºÐ¡Ë OPS .826¡¢ËÜÎÝÂÇ 9¡¢ÅðÎÝ 6
3°Ì¡§¥È¥ì¥Ðー¡¦¥¹¥Èー¥êー ¡Ê33ºÐ¡Ë OPS .741¡¢ËÜÎÝÂÇ 25¡¢ÅðÎÝ 31
¡Ú²òÀâ¡Û
¡¡ÆâÌî¼ê¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢OPS .821¤òµÏ¿¤·¤¿¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¡£½Ð¾ì»î¹ç¿ô¡Ê114»î¹ç¡Ë¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â¤¤½ÐÎÝÎ¨¤ÈÄ¹ÂÇÎÏ¤ÇÂÇÀþ¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡¡2°Ì¤Î¥í¥Þ¥ó¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤Ï¡¢OPS .826¤È¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤ò¾å²ó¤ë¸úÎ¨À¤ò¸«¤»¤¿¡£ÂÇÎ¨.305¤â¹â¤¯¡¢ÆâÌî¼ê¤Î¹µ¤¨¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡3°Ì¤Î¥È¥ì¥Ðー¡¦¥¹¥Èー¥êー¤Ï¡¢25ËÜÎÝÂÇ¡¢31ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¡¢¥Ñ¥ïー¤È¥¹¥Ôー¥É¤Ç¥Áー¥à¤ò¸£°ú¡£157»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Áí¹çÅª¤Ê¹×¸¥ÅÙ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£³°Ìî¼ê¹×¸¥ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°
1°Ì¡§¥í¥Þ¥ó¡¦¥¢¥ó¥½¥Ëー ¡Ê21ºÐ¡Ë OPS .859¡¢ËÜÎÝÂÇ 8¡¢ÅðÎÝ 4
2°Ì¡§¥¦¥£¥ë¥äー¡¦¥¢¥Ö¥ì¥¤¥æ ¡Ê26ºÐ¡Ë OPS .786¡¢ËÜÎÝÂÇ 22¡¢ÅðÎÝ 6
3°Ì¡§¥¸¥ã¥ì¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó ¡Ê29ºÐ¡Ë OPS .774¡¢ËÜÎÝÂÇ 16¡¢ÅðÎÝ 24
¡Ú²òÀâ¡Û
¡¡³°Ìî¼êÉôÌç¤Î1°Ì¤Ï¡¢21ºÐ¤Î¼ã¤ºÍÇ½¥í¥Þ¥ó¡¦¥¢¥ó¥½¥Ëー¡£OPS .859¤È¤¤¤¦·æ½Ð¤·¤¿ÂÇ·â¸úÎ¨¤Ç¡¢ÂÇÀþ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤¿¡£
¡¡2°Ì¤Î¥¦¥£¥ë¥äー¡¦¥¢¥Ö¥ì¥¤¥æ¤Ï¡¢OPS .786¡¢22ËÜÎÝÂÇ¤È¹â¤¤Ä¹ÂÇÎÏ¤òÈ¯´ø¡£115»î¹ç¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÇÅÀ69¤ò²Ô¤®¡¢Ãæ¼´¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤¿¡£
¡¡3°Ì¤Î¥¸¥ã¥ì¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¤Ï¡¢OPS .774¡¢16ËÜÎÝÂÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢24ÅðÎÝ¤ÈÁöÎÏ¤Ç¤â¹×¸¥¡£¥Áー¥àºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î157»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¹¶¼é¤Ç·ÑÂ³Åª¤Ê¹×¸¥ÅÙ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÆÃÊÌÏÈ¡§µÈÅÄ Àµ¾°¤ÎµÏ¿¤ÈÊ¬ÀÏ
¡¡ÆÃÊÌÏÈ¤È¤·¤Æ¡¢µÈÅÄ Àµ¾°Áª¼ê¡Ê32ºÐ¡Ë¤ÎÀ®ÀÓ¤È¹×¸¥ÅÙ¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
À®ÀÓ¡§ OPS .696¡¢ËÜÎÝÂÇ 4¡¢ÂÇÅÀ 26¡¢ÂÇÎ¨ .266¡¢»î¹ç¿ô 55
Ê¬ÀÏ¡§ ¡¡µÈÅÄ¤Ï¸Î¾ã¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢55»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£OPS .696¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¡¢²áµî¤Î¥·ー¥º¥ó¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÄãÄ´¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½ÐÎÝÎ¨.307¤ÈÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÇÎ¨.266¤Ï¥Áー¥à¤Î³°Ìî¼ê¿Ø¤ÇÃæ°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤¿¥·ー¥º¥ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹â¤¤ÂÇÎ¨¤ÇÂÇÀþ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¢¨2025Ç¯12·î16Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤ò¸µ¤Ë¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë ¡ÊSDAAÊÔ½¸Éô¡Ë