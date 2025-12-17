¹ÈÍÕ¤è¤ê¤âÄ»¤è¤ê¤â¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼
▶▶¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
Åìµþ¡¦ÎýÇÏ¶è¤ÎÂç¤¤ÊÄí¤Ä¤°ì¸®²È¤ÇÊë¤é¤¹¤Î¤Ï¡¢É±¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ê¥¤¥È¡£´Å¤¨¤óË·¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯É±¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥Ê¥¤¥È¤Ï¡¢¼ª¤¬±ó¤¤É±¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ò¼é¤ë¤Ù¤¯¡¢Æü¡¹»ÈÌ¿´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤½¤Ð¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê1¿Í¤È1É¤¤ò¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤ë¤Î¤Ï¡¢¶á½ê¤Î¿Í¡¹¡£¸µµ¤¤Ê¤ª¤Þ¤ï¤ê¤µ¤ó¤ÎÉð»Î¡Ê¤¿¤±¤·¡Ë¡¢¹â¹»À¸¤Î¥Ê¥Ä¤È¥«¥Ê¡¢¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÍê»Ò¤µ¤ó¡¢Æ°ÊªÉÂ±¡¤Î»³ÅÄÀèÀ¸¡£É±¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¥Ê¥¤¥È¤¬»¶Êâ¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢¤Û¤Ã¤È¿´¤¬ÏÂ¤à¿Í¤Ï¿ô¤¨¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ïº´ÁÒ¥¤¥µ¥ßÃø¤Î½ñÀÒ¡ØÉ±¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¥Ê¥¤¥È ¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤¤ç¤¦¤â¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤¢¤ó»Ò¤è¤ê¥Ï¥Ä
¢£ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤è¤©
¢£º£Æü¤Î¸¥Î©¤Ï¡Ä
¢£ÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤è
¢£¥Ì¥¯¤¤¤±¤É¡ª¡ª
¢£¸«¤Æ¡ª
Ãø¡áº´ÁÒ¥¤¥µ¥ß¡¿¡ØÉ±¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¥Ê¥¤¥È ¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤¤ç¤¦¤â¡Ù