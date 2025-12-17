J3¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤¬È¯É½¡ª¡¡Í¥¾¡¤ÎÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤«¤é¤Ï6Ì¾¡¢2°ÌÈ¬¸Í¤«¤é¤ÏºÇÂ¿7Ì¾Áª½Ð
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï17Æü¡¢J3¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤±¤ë2025¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Áª¼ê¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢J3¤Ë½êÂ°¤¹¤ë20¥¯¥é¥Ö¤Î´ÆÆÄ¤ª¤è¤ÓÁª¼ê¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡ÖÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡ÊJ3¡Ë¡×¼õ¾ÞÁª¼ê37Ì¾¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤Ê¤ª¡¢ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡ÊJ3¡Ë¡¢¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¡ÊJ3¡Ë¤Ï12·î24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö2025J3¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈ¯É½¡¢É½¾´¤µ¤ì¡¢Æ±¥¢¥¦¥©¡¼¥º¤ÎÌÏÍÍ¤ÏÆ±Æü19»þ¡ÊÍ½Äê¡Ë¤è¤êJ¥ê¡¼¥°¤Î¸ø¼°youtube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ª¤è¤ÓDAZN¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°¤ÎÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Áª¼ê37Ì¾¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¡Ê5Ì¾¡Ë
ÂçÀ¾¾¡ù¦¡Ê¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¡Ë
Áêß·¥Ô¡¼¥¿¡¼¥³¥¢¥ß¡ÊÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¡Ë
¥Ð¥¦¥Þ¥ó¡ÊSCÁêÌÏ¸¶¡Ë
»³ËÜÆ©°á¡ÊFCÂçºå¡Ë
º´Æ£µ×Ìï¡ÊFCÎ°µå¡Ë
¢£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡Ê32Ì¾¡Ë
¢§DF
Çò°æÃ£Ìé¡Ê¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¡Ë
Ì¬ÅÄ¹Âç¡Ê¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¡Ë
±ü°æÎÊ¡ÊÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¡Ë
¥Þ¥Æ¥¤¡¦¥è¥Ë¥Ã¥Á¡ÊÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¡Ë
ÄÔ²¬Í¤¿¿¡Ê¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¡Ë
»³ÏÆ³ò¿¥¡Ê¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¡Ë
¹õÌÚ¸¬¸ã¡Ê¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¡Ë
²¼ÀîÍÛÂÀ¡Ê¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¡Ë
¿ù°æñ¥¡Ê¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡Ë
¢§MF
²»ÀôæÆâÃ¡Ê¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¡Ë
º´Æ£ÊË¡Ê¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¡Ë
±ÊÅÄ°ì¿¿¡Ê¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¡Ë
¾ëÄê´´Âç¡ÊÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡Ë
¿¹¹¸ÂÀ¡ÊÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡Ë
¸Þ½½ÍòÂÀÍÛ¡ÊÆÊÌÚSC¡Ë
²¬ÄíÍµµ®¡ÊÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¡Ë
À¾Ã«ÏÂ´õ¡Ê¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¡Ë
À¾Ã«Í¥´õ¡Ê¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¡Ë
À¾Ã«Î¼¡ÊFC´ôÉì¡Ë
²¬ÅÄÍ¥´õ¡ÊÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö¡Ë
°¤Ìî¿¿Âó¡Ê¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¡Ë
°æ¾åÎç¡Ê¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¡Ë
±üÂ¼¹¸»Ê¡Ê¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¡Ë
»³¸ýÂî¸Ê¡Ê¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡Ë
¢§FW
ß·¾åÎµÆó¡Ê¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¡Ë
ÅÄÃæ¥Ñ¥¦¥í½ß°ì¡ÊÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¡Ë
¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¦¥¿¥«¡ÊÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¡Ë
ÅÄÃæÁÛÍè¡Ê¾¾ËÜ»³²íFC¡Ë
ÅÚ¿®ÅÄÍªÀ¸¡Ê¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¡Ë
ÉÙ³ßÍ¤ÂÀ¡Ê¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è¡Ë
¶¶ËÜ·¼¸ã¡Ê¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¡Ë
²ÏÂ¼·Ä¿Í¡Ê¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡Ë
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢J3¤Ë½êÂ°¤¹¤ë20¥¯¥é¥Ö¤Î´ÆÆÄ¤ª¤è¤ÓÁª¼ê¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡ÖÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡ÊJ3¡Ë¡×¼õ¾ÞÁª¼ê37Ì¾¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤Ê¤ª¡¢ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡ÊJ3¡Ë¡¢¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¡ÊJ3¡Ë¤Ï12·î24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö2025J3¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈ¯É½¡¢É½¾´¤µ¤ì¡¢Æ±¥¢¥¦¥©¡¼¥º¤ÎÌÏÍÍ¤ÏÆ±Æü19»þ¡ÊÍ½Äê¡Ë¤è¤êJ¥ê¡¼¥°¤Î¸ø¼°youtube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ª¤è¤ÓDAZN¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¡Ê5Ì¾¡Ë
ÂçÀ¾¾¡ù¦¡Ê¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¡Ë
Áêß·¥Ô¡¼¥¿¡¼¥³¥¢¥ß¡ÊÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¡Ë
¥Ð¥¦¥Þ¥ó¡ÊSCÁêÌÏ¸¶¡Ë
»³ËÜÆ©°á¡ÊFCÂçºå¡Ë
º´Æ£µ×Ìï¡ÊFCÎ°µå¡Ë
¢£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡Ê32Ì¾¡Ë
¢§DF
Çò°æÃ£Ìé¡Ê¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¡Ë
Ì¬ÅÄ¹Âç¡Ê¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¡Ë
±ü°æÎÊ¡ÊÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¡Ë
¥Þ¥Æ¥¤¡¦¥è¥Ë¥Ã¥Á¡ÊÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¡Ë
ÄÔ²¬Í¤¿¿¡Ê¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¡Ë
»³ÏÆ³ò¿¥¡Ê¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¡Ë
¹õÌÚ¸¬¸ã¡Ê¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¡Ë
²¼ÀîÍÛÂÀ¡Ê¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¡Ë
¿ù°æñ¥¡Ê¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡Ë
¢§MF
²»ÀôæÆâÃ¡Ê¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¡Ë
º´Æ£ÊË¡Ê¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¡Ë
±ÊÅÄ°ì¿¿¡Ê¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¡Ë
¾ëÄê´´Âç¡ÊÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡Ë
¿¹¹¸ÂÀ¡ÊÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡Ë
¸Þ½½ÍòÂÀÍÛ¡ÊÆÊÌÚSC¡Ë
²¬ÄíÍµµ®¡ÊÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¡Ë
À¾Ã«ÏÂ´õ¡Ê¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¡Ë
À¾Ã«Í¥´õ¡Ê¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¡Ë
À¾Ã«Î¼¡ÊFC´ôÉì¡Ë
²¬ÅÄÍ¥´õ¡ÊÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö¡Ë
°¤Ìî¿¿Âó¡Ê¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¡Ë
°æ¾åÎç¡Ê¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¡Ë
±üÂ¼¹¸»Ê¡Ê¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¡Ë
»³¸ýÂî¸Ê¡Ê¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡Ë
¢§FW
ß·¾åÎµÆó¡Ê¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¡Ë
ÅÄÃæ¥Ñ¥¦¥í½ß°ì¡ÊÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¡Ë
¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¦¥¿¥«¡ÊÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¡Ë
ÅÄÃæÁÛÍè¡Ê¾¾ËÜ»³²íFC¡Ë
ÅÚ¿®ÅÄÍªÀ¸¡Ê¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¡Ë
ÉÙ³ßÍ¤ÂÀ¡Ê¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è¡Ë
¶¶ËÜ·¼¸ã¡Ê¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¡Ë
²ÏÂ¼·Ä¿Í¡Ê¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡Ë