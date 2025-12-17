雑誌『ViVi』公式Instagramで、「ViVi国宝級イケメンランキング2025年下半期」の結果が発表。NOW部門は松田元太（Travis Japan）、NEXT部門は岩瀬洋志、ADULT部門は松村北斗（SixTONES）が、それぞれ初の首位に輝き、コメント動画を公開した。

【動画】松村北斗・松田元太・岩瀬洋志“国宝級イケメン”ムービー①～⑤

■“松田イングリッシュ”炸裂のコメントに注目

3人が登場する結果発表ムービーでは、3分割された画面からそれぞれがグラスのなかのキラキラを「ふーっ」と吹いて振りまくシーンからスタート。

松村はツイードジャケット姿で耳掛け外ハネヘア、松田は胸元が開いたストライプシャツ姿でセンター分け濡れ髪、岩瀬はレザージャケット＆ネクタイに前髪ストレートデコ出しヘアで登場。

松村が白いボードを持つと“史上初の3冠 変わらない魅力で変えた歴史”と文字が映し出され、続いて松田が受け取った白いボードには“面白くて色っぽい。全方位に愛される新時代の王者”、さらに岩瀬が白いボードを受け取り“奇跡の一枚を量産するオトコ”と映し出される。

さらに松村がトロフィーを受け取る姿、松田がトロフィーを手にし笑顔を見せ、岩瀬が手でハートを作ったなかから覗き込む様子とシーンが移り変わっていく。

NOW部門1位の松田はコメント動画で、なんと英語で回答！と思いきや「Watashi wa sugoku…」と日本語も交えた“松田イングリッシュ”になっている。さらに「ご自身が思う国宝級ポイント」には「よいしょ」と回答しつつ「なんだと思いますか？」とファンに問いかける展開に。

理想のイケメン像は「たくましい感じがありながらもTravis Japan（アイドル）でもあるので、ギャップというものをたくさん見せられる男は理想だなと」と答えた。

コメント欄には「げんげん遊び心最高」「英語がお上手（笑）」「本当にイケメン」などといった声が続々と到着。

さらに松田はドアップや手元のアップ、襟元を整える仕草や髪をかき上げる様子や、こちらを覗き込む笑顔を捉えたスペシャルムービーも公開されている。

そして22歳以下のネクストスターたちの登竜門であるNEXT部門の1位は岩瀬洋志。

コメント動画では「めちゃくちゃうれしいっす」と、トロフィーを手に感慨深げ。「ご自身が思う国宝級ポイント」は「目だと思います」と回答。目のアップを映しつつ「切れ長といいますか『特徴的な目をしてるね』ってよく言っていただくので」と語った。

さらに「次はNOW部門1位を必ず獲りたい」と意気込み、「いつもありがとう。I love you」とファンにメッセージ。「1位が似合う」「ほんとに目がきれい」「これからも応援します」などといった声が続々と届いている。

そして30歳以上が対象となるADULT部門の1位は松村。松村は過去にNEXT部門とNOW部門にて1位を獲得しており、今回のADULT部門1位獲得で、3部門すべてでの首位、3冠を達成。

「ViVi国宝級イケメンランキング」10年の歴史のなかで初の快挙に「個人的にも歴史のひとつのような認識があったので、着実に一日一日進んでこれたんだなって、嬉しく思います」とコメント。

そして「ご自身が思う国宝級ポイント」は「運の良さ」と回答。しかし「海に旅行に行ったら3泊4日ずーっと雨で。推しのバンドのライブの一次先行も落ちました」と真逆の状況を吐露。

来年以降の目標は「ちょうど一食分の野菜スープを作れるちっちゃい鍋に出会うこと」。さらに「『松村北斗がいいと思う』と言える時代でよかったなあと思います。ただ、学校や会社の同僚に話すときは、ちょっと様子見ながら話してみてください」と、最後まで松村節を炸裂させていた。

こちらにも「ほっくん3冠おめでとう」「ほっくんがいる時代に生まれて嬉しいよ」「北斗すぎる喋りも大好き」などといった声が続々と到着している。

■国宝級イケメンランキング3部門勢揃いムービー

■NOW部門1位・松田元太コメント動画

■松田元太スペシャルムービー

■NEXT部門1位・岩瀬洋志コメント動画

■ADULT部門1位・松村北斗コメント動画