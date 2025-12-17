BE:FIRST「街灯」が『Billboard JAPAN総合ソング・チャート JAPAN Hot 100』1位獲得

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRSTの最新曲「街灯」が、『Billboard JAPAN総合ソング・チャート JAPAN Hot 100』（2025年12月17日公開）にて1位を獲得した。

■多幸感溢れるMVも話題に！

「街灯」は、BE:FIRSTがCM出演するファミリーマート クリスマスタイアップソング。「Bye-Good-Bye」「Be Free」「Sailing」などを手掛けたChaki Zuluをプロデューサーに迎え、栗原暁（Jazzin’park）、キーボードプレイヤー井上惇志、そしてSKY-HIによるコライトで制作された。

ゴスペルをベースにドラマチックに展開する軽快なトラックに、表情豊かなBE:FIRSTの歌声と、温もりあふれるコーラスワークが重なり、何気ない日常にこそ溢れている尊さを描き出す。寒い季節にそっと寄り添い、心を温かくしてくれるハッピーなパーティソングとなっている。

多幸感溢れるMVやパフォーマンスも話題になり、各音楽配信サービスのチャートでも上位にランクイン中。自身通算11作目となる『Billboard JAPAN総合ソング・チャート JAPAN Hot 100』週間1位の獲得となった。

4度目となるNHK『紅白歌合戦』への出場、『日本レコード大賞』＜優秀作品賞＞の授賞、さらに2026年には自身初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』の開催も発表しているBE:FIRST。今後の活動にも注目だ。

■【動画】BE:FIRST「街灯」MV

■【画像】BE:FIRST「街灯」

■リリース情報

2025.12.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「街灯」

■関連リンク

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/