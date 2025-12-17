木村拓哉が表紙を飾る『TVnavi』2月号（新春特大号）が発売され、そのビジュアルに注目が集まっている。

木村拓哉『TVnavi』表紙ビジュアル／木村拓哉のスーツの着こなし

■爽やかな笑顔でピースする木村拓哉

表紙に登場した木村は、黒のスーツ姿でカメラに向かってピースサイン。爽やかな笑顔と自然体の表情が印象的で、華やかさと親しみやすさを兼ね備えたビジュアルとなっている。

背景には明るいオレンジカラーの花があしらわれ、晴れやかな新年ムードを演出しているのもポイントだ。

誌面では、年末年始の特番情報をはじめ、1月スタートの新ドラマやスペシャル番組を大特集。木村が出演する話題作『教場 Reunion／Requiem』についても触れられており、表紙とあわせて見応えのある内容となっている。

SNSでは「なに、このかわいい表紙」「キムタクのピース最高」「いつまでもアイドル」「木村先輩おちゃめでかわいい」「キムタク自体が華なのに背景に花しょったらめでたさMAXなんよ」といった声があがり、反響が広がっている。

■木村拓哉のスーツの着こなし