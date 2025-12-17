日本エマージェンシーアシスタンス <6063> [東証Ｓ] が12月17日後場(15:00)に配当修正を発表。従来未定としていた25年12月期の期末一括配当は8円(前期は8円)実施する方針とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社における配当政策は、株主のみなさまへの利益還元を最も重要な課題のひとつと考えて経営にあたっており、経営基盤の強化と長期的な事業発展のための内部留保の充実に留意しながらも、できる限り継続的かつ安定的な配当を実施することを基本方針としております。 また、「EAJ Next Vision 中期経営計画2025-2027」において配当性向20％～30％と株主還元の数値目標を掲げております。 配当予想につきましては、これまで未定としておりましたところ、基本方針、配当性向並びに直近の業績動向を踏まえた利益還元を行いたく、期末配当を１株当たり普通配当８円に修正いたします。

