15時の日経平均は155円高の4万9538円、アドテストが61.50円押し上げ 15時の日経平均は155円高の4万9538円、アドテストが61.50円押し上げ

17日15時現在の日経平均株価は前日比155.65円（0.32％）高の4万9538.94円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は710、値下がりは824、変わらずは69。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を61.50円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が43.12円、ファナック <6954>が22.40円、東エレク <8035>が20.06円、ファストリ <9983>が19.25円と続く。



マイナス寄与度は6.02円の押し下げでＫＤＤＩ <9433>がトップ。以下、日東電 <6988>が6.02円、任天堂 <7974>が5.52円、ダイキン <6367>が5.52円、ベイカレント <6532>が5.25円と続いている。



業種別では33業種中13業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、保険、海運、電気機器と続く。値下がり上位には水産・農林、石油・石炭、陸運が並んでいる。



※15時0分5秒時点



株探ニュース

