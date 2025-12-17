【ホラー】「一緒に…」娘を乗せた車で歪んだ笑みを浮かべる母親にゾッ…！復讐のおまじないが効力を発する【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
小学校で流行する、相手に罰を与える妖精のおまじない。いじめを受ける女の子が一縷(いちる)の望みをかけておまじないを繰り返したら、その効果は想像を超えるものになってしまい――。
「想定外」「予測不能」なショートホラー漫画をSNSに公開している、誰でもない( @daredemonaidare )さん。2024年4月に公開されたオリジナル作品「リリベルちゃん」は、小学校を舞台に、ささやかな仕返しを行う妖精“リリベルちゃん”が引き起こす恐怖の事態を描いた作品だ。作者の誰でもないさんに、本作のアイデアやホラーを描くうえでの意識を取材した。
「怖いという感情は、辿っていくとすべて『死』に繋がるものなので、死と人間を繋ぐ流れを具現化した姿が怪異なんだと思います」と話すのは、本作「リリベルちゃん」を描いた漫画家・誰でもないさん。制作にあたり「子供に流行るような軽いおまじないから怖いことが起きる、というものを描こうと思った」とアイデアのきっかけを語る。
異形のリリベルちゃんを筆頭に、壮絶ないじめ、交通事故、事故の真相など、種類の違う恐怖が立て続けに起こるストーリー展開は恐怖に怯えながらも読み進める手が止められない中毒性がある。作者という立場から見て、とくに思い入れのあるシーンについて伺うと「事故のあと、ガチャッと車から降りてくる相沢さんの表情の怖さですかね」と教えてくれた。死に怯えるがゆえの緊迫した表情、それは本作を手掛けた誰でもないさんにとっても恐ろしく感じ、印象に残っているのかもしれない。
“人を呪わば穴二つ”…、この言葉の通り、本作では被害者と加害者の逆転、復讐のはずが救ったことに、など立場や心境が目まぐるしく移り変わっていく。最後に、誰でもないさんは「怖いという感情は、辿っていくとすべて『死』に繋がるものなので、死と人間を繋ぐ流れを具現化した姿が怪異なんだと思います」とコメントを残してくれた。
独自の見解をもとに人間と怪異の恐ろしさが織り交ぜられて描かれる短編作品の数々…、気になる人はぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：誰でもない(@daredemonaidare)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。