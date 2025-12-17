µµÅÄµþÇ·²ð¤¬ÅÅ·â´þ¸¢¡ªÂÐÀïÍ½Äê¤ÎÅÏÊÕ³¤¤ÏÌµÇ°¡Ö¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ë¤·¤Ð¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé£±£°£°£°Ëü¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¡Ö¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥È¥ë¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé£±£°£°£°Ëü¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¡Ê£²£°£²£¶Ç¯£²·î£±£¹Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Î²ñ¸«¤¬£±£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÅÏÊÕ³¤¡Ê£²£³¡Ë¡á¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡á¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿µµÅÄµþÇ·²ð¡Ê£²£·¡Ë¡á£Í£Ò¡á¤Î´þ¸¢¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÅÏÊÕ¤Ï¥ê¥¶¡¼¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¿·°æ»ÖÆ»¡Ê£³£´¡Ë¡á¹õºê£Ë£Á£Î£Á£Ï¡á¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡²ñ¸«ËÁÆ¬¤Ç¼çºÅ¼Ô¤«¤é´þ¸¢¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿µþÇ·²ð¡£¿·°æ¤Ë¤Ï£±½µ´ÖÄøÁ°¤Ë½Ð¾ì¤ÎÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¤¤¦¤¬¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦ÃÎ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¨¤Ã¡ª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀä¶ç¤·¤¿¡£
¡¡µþÇ·²ð¤«¤é¡Ö¼¡¤ÏÅÏÊÕ³¤¤ä¤±¤É¡¢¾¾ËÜ¡Ê·½Í¤¡Ë¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢È¿ÂÐ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÍ¥¾¡¸õÊä¤Î¾¾ËÜ·½Í¤¡ÊÂç¶¶¡Ë¤òµó¤²¤Æ¡¢Ìµ»ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿ÅÏÊÕ¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÏµµÅÄ¤ò¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ë¤·¤Ð¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È»ÄÇ°¤½¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡Ö¿·°æÁª¼ê¤â¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢·üÌ¿¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£±£µÁª¼ê¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ï£±£±·î£²£·Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢ÍèÇ¯£±·î¡¢£²·î¤Î½éÀï¤ò½ª¤¨¡¢£µ·î¤Ë½à¡¹·è¾¡¡¢£¸·î¤Ë½à·è¾¡¡¢£±£²·î¤Ë·è¾¡¤¬³«ºÅÍ½Äê¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï£±£°£°£°Ëü±ß¤Ç¡¢Á´»î¹ç¤Ë£Ë£Ï¾Þ£²£°Ëü±ß¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¢¡ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
¡¦¿·°æ»ÖÆ»£Ö£ÓÅÏÊÕ³¤¡Ê¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡Ë¡áÍèÇ¯£²·î£±£¹Æü
¡¦µíÅçÎ¶¸ã¡ÊÈ¬²¦»ÒÃæ²°¡Ë£Ö£Ó±Ñ¹ë¡ÊÎÐ¡Ë¡áÍèÇ¯£²·î£±£¹Æü
¡¦¤½¤ì¤¤¤±ÂÀ°ì¡Ê£Ë£ÇÂçÏÂ¡Ë£Ö£Óº½ÀîÎ´Íµ¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥ê¥ó¥°¡Ë¡á£±£±·î£²£·Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢º½Àî¤¬£µ£Ò£Ô£Ë£Ï¾¡¤Á
¡¦ÌÚÂ¼Ï¡ÂÀÏº¡Ê½Ù²ÏÃË»ù¡Ë£Ö£ÓÀÐ°æÎ¶À¿¡Ê¶â»Ò¡Ë¡áÍèÇ¯£²·î£±£¹Æü
¡¦ÌÚÃ«Î¦¡Ê£Ë£ÇÂçÏÂ¡Ë£Ö£ÓÂçÃ«¿·À±¡Ê¿¿Àµ¡Ë¡áÍèÇ¯£±·î£³£°Æü
¡¦Ê¡°æ´ÓÂÀ¡ÊÀÐÅÄ¡Ë£Ö£Ó¸þ»³ÂÀÂº¡Ê£Ä£Á£Î£Ç£Á£Î¡Ë¡áÍèÇ¯£²·î£±£¹Æü
¡¦Î¶²¦¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë£Ö£Ó´äºê°ìµ±¡Ê¾¡µ±¡Ë¡áÍèÇ¯£²·î£±£¹Æü
¡¦¾¾ËÜ·½Í¤¡ÊÂç¶¶¡Ë¢¨¥·¡¼¥É