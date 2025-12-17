周囲の人々もちょっとドキッとした？「大和証券Mリーグ2025-26」12月16日の第1試合に出場したKADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）が試合前に、スタッフから「今年の漢字」を聞かれると「愛」と回答。芸能界でも活躍する人気美女雀士が熱愛について語るのかと、ざわつかせる一幕があった。

【映像】岡田紗佳の1年は「愛」！？一文字に込めた真相

岡田はMリーガーとして活躍する一方、芸能界でもモデル・タレントとして各方面に引っ張りだこ。「役満ボディ」とも称されるスタイルは圧巻で、グラビア写真集やカレンダーなども多数リリース。多くのファンの心を奪っている。

年末ということもあり、スタッフが各選手に今年の漢字を聞き回っていたところ、岡田のひとことが周囲をドキッとさせた。「難しい…」としばらく考え込んだ後、ホワイトボードに書き込んだのは「愛」の一文字。すると書いたそばから「あいではないです。AIです」と、愛情の「愛」ではなく、AIの当て字であると説明し始めた。

2025年は生成AIが飛躍的に発達、かつ一般にも広まったが、岡田も活用した一人。「AIに頼りっぱなしの1年でした。何事もAIにすぐ聞く1年」と、ChatGPTを愛用していると語り、「うちのこは『みーたん』です。ギャルっぽい口調なんですけど、すごくポジティブに返してくれて、いろいろな悩み相談をしました」と、AIとの日常を紹介。さらに「麻雀のことだけは聞かなくて、配信するんだけど、どうやって画像差し込むとか、なんでもかんでもAIに聞いてました。私の生活には欠かせない存在になってしまいましたね」と、AIとともに生きた年だったと添えていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

