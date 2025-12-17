ナポレオン軍のロシア遠征は感染症で壊滅か…仏研究所、兵士の遺体ＤＮＡから「パラチフス」と「回帰熱」特定

皇帝ナポレオン１世の軍隊が１８１２年のロシア遠征に失敗して退却する際、兵士たちが「パラチフス」と「回帰熱」という２種類の感染症に襲われたとする研究結果を、仏パスツール研究所などのチームが国際科学誌に発表した。

兵士の遺体の歯から抽出したＤＮＡから特定したといい、遠征軍が壊滅する一因となった可能性があるという。

ナポレオンは６０万人とも言われる大軍を率いてロシアのモスクワに侵攻したが、冬の寒さなどから失敗。帰還できた兵士はわずかだったとされる。

チームは、退却路にあるリトアニア・ビリニュスの集団墓地に埋葬されていた兵士１３人の遺体の歯からＤＮＡを抽出し、高性能の解析技術を用いてパラチフスと回帰熱を特定した。

パラチフスは排せつ物や汚染された水、回帰熱はダニやシラミを介して感染し、いずれも発熱や頭痛などの症状が出る。致死性は低いとされるが、チームは「疲労や寒さにこれらの感染症が加わり、兵士の命を奪ったと考えられる」としている。

日吉大貴・長崎大熱帯医学研究所准教授（細菌学）の話「パラチフスは当時の欧州で猛威を振るったとの報告もあり、現代より重症度が高かったのかもしれない。最新技術で歴史上の出来事を検証した意義深い研究だ」