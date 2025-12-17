ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」で一躍人気を集めた「おひなさま」ことタレントの長浜広奈（17）が17日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。ベテランタレント2人にエールを送った。

番組では「クリスマス目前私だって幸せになりたいもんSP！」として、サッカー元日本代表でタレントの武田修宏（58）と、タレント・磯山さやか（42）が出演。「磯山さやか＆武田修宏の未来を勝手に占ってもいいですか？」のコーナーでは、占い師の水晶玉子氏が、ともに独身の2人の相性を鑑定した。

お互いの関係について、武田は「磯山さんとボートレースの番組で10年ぐらいMCをやってた」と回想。「（過去に）一緒の事務所も入っていたし、付き合いも長い。ただ食事とかそういうのはないんで、このツートップはどうなのかなって。2人が万一付き合っていたらどうだったのかなって」と打ち明けると、磯山は「えっ！クリスマスに間に合う！？」と笑いを誘った。

「ハライチ」澤部佑から「磯山さんは考えたことない？」と聞かれると、磯山は「そうですけど」と認めつつ、武田の人柄について「人との関わり合いとか凄くスマートで素敵で、ネガティブなことがない。ポジティブだから素敵だなって思ってます」と絶賛した。

そして「声を掛けることはなかった？」と聞かれた武田は、磯山を「優しくて面倒見もいい」と褒めたものの、「1回磯山さんから僕に、“もう10年も番組をやっていて何もなかったら何もないですよ”って言われて、たしかにそうだなって」と告白。「1回もそういうことはなく、10年間地方ロケとかも行った。久々に今回お会いしたんで」と話した。

2人の鑑定結果について、水晶氏からは「意外に悪くない」「案外良い相性」とコメント。「磯山さんはアスリートの人とも縁があり、武田さんは美しくてちょっと面白い人が好き。お互いに好きなもので共通するものがあれば、友人としても楽しいでしょう」と、やや距離感が残るものだったが、番組の最後に、出演の感想を聞かれた長浜は「お2人に結婚してほしいと思います！」とエールを送っていた。