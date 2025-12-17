NHKは17日、都内の同局で定例会見を行い、大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（午後7時20分）のゲスト審査員を発表した。

サッカー元日本代表のJFL鈴鹿FWカズ（三浦知良、58）、車いすテニス男子の小田凱人（19）、声優初の文化功労者に選ばれた野沢雅子（89）、女優の松嶋菜々子（52）らが選ばれた。松嶋は今年前期の連続テレビ小説「あんぱん」に出演していた。

今年の紅白は司会を今田美桜、綾瀬はるか、有吉弘行、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は19年以来4度目、有吉は3年連続、今田は初、鈴木アナは2年連続となる。

番組テーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。NHKは「今年の紅白は、放送100年を締めくくる節目の紅白。これからの100年もすてきな音楽が私たちをつないでくれますように…。そんな願いをテーマに込めました紅白歌合戦は時代、世代、性別、言葉、人種の壁を超え、つなぐ、つながる番組でありたい。1年を締めくくる特別な日。みんなが音楽でひとつに。紅白歌合戦は今年も最強で最高なステージを日本中、世界中に届けます！」としている。