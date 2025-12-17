¡ÚÃæÆü¡ÛÀÐÀî¹·Ìï¡¡£·£°£°Ëü±ß¸º¤Î£²£³£°£°Ëü±ß¡Ö¥À¥á¤Ê¤éÀÚ¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ê¤Î¤Ç³Ð¸ç¤·¤ÆÍèÇ¯¤Ï¡Ä¡×
¡¡ÃæÆü¤ÎÀÐÀî¹·ÌïÆâÌî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£±£·Æü¡¢¥Ê¥´¥äµå¾ì¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢£·£°£°Ëü±ß¥À¥¦¥ó¤Î£²£³£°£°Ëü±ß¡Ê¿äÄê¡Ë¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¹·¤Ïº£µ¨³«Ëë£´ÈÖ¤òÌ³¤á¤¿¤¬¡¢ÂÇ·âÉÔ¿¶¤ä±¦¤ï¤Ê¢ÄË¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤Æ£²£²»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨£±³ä£³Ê¬£¹ÎÒ¡¢£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£µÂÇÅÀ¤ÈÉÔËÜ°Õ¤ÊÀ®ÀÓ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Öº£µ¨¤Ï£²£²»î¹ç¤·¤«½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥À¥¦¥ó¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¡×¤È¸À¤¦ÀÐÀî¤À¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êº£µ¨¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö³«Ëë£´ÈÖ¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ë´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë³èÌö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ£±Ç¯¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²ù¤·¤¤¡£¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍèÇ¯¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÍèµ¨¤ÎµÕ½±¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Ï¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£ËÜÎÝ¤«¤é±¦Ãæ´Ö¡¢º¸Ãæ´Ö¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤Ï£±£±£¶¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é£±£±£°¥á¡¼¥È¥ë¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡Ö¥Õ¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ä¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤éÂÇÎ¨¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÂÇÅÀ¤âÊÑ¤ï¤ë¡£ÎÉ¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¹¤¯¤Ê¤ëµå¾ì¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¼«Ê¬¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¡£¡Ö£·Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥É¥é¥´¥ó¥º¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¡£¥À¥á¤Ê¤éÀÚ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦À¤³¦¤Ê¤Î¤Ç³Ð¸ç¤·¤ÆÍèÇ¯¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£