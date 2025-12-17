JLPGAアワード2025

女子ゴルファーの菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）がXを更新。16日に行われた2025年シーズンの年間表彰式「JLPGAアワード2025」で着用した衣装に関して、裏話を明かしている。

菅沼は両肩が大胆に露出した衣装に身を包んで登場。オフショルダーにフリルスカートを合わせたデザインで、アイドル好きを公言する菅沼らしい、愛らしい一着だ。

Xの投稿には実際の姿を収めた1枚を添えつつ、「JLPGAアワード2025 行ってきました！今年も大好きな乃木坂46さんの衣装を手がけている方にお願いし、制作して頂きました！」と裏話を明かしている。

お気に入りのドレスを纏い、「好きな衣装のパーツパーツを組み合わせました！本当にありがとうございました！」と感謝もつづった。ファンからは「めっちゃ似合ってる！」「普通にアイドルじゃん」「人形さんみたい」「めっちゃ素敵」などと、反響が寄せられた。

今季は5月のパナソニックオープンでツアー通算3勝目をマーク。メルセデス・ランキングは43位で、来季のシード権を獲得した。