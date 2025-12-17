辻ちゃん長女・希空（のあ）、美脚輝くショーパン姿でクリスマスディズニー満喫「彼女感すごい」「スタイル良すぎ」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/17】レントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が12月16日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿で東京ディズニーランドを満喫する様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】18歳辻ちゃん長女「美脚がまぶしい」ショーパン×ロングブーツ姿
希空は「今年もクリスマスディズニー」「朝から行ったんだけど一日中寒すぎたよ」とコメントし、ミッキーマウスの耳付きカチューシャ、ブラウンのジャケットに黒のレザーショートパンツ、ロングブーツを合わせたコーディネートを公開。白ソックスと黒ブーツで美しい脚が際立つ姿を披露した。
この投稿には、「美脚がまぶしい」「スタイル良すぎ」「ディズニーコーデが完璧」「彼女感すごい」「ショートパンツ似合ってる」「おしゃれな着こなし」「可愛すぎる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆希空、美脚際立つショートパンツコーデ公開
◆希空の投稿に反響
