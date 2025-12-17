ヨガやジムなどの陸上スポーツから、SUPやプールといった水辺のアクティビティまで！San-ai Resort「ヨガ・アクティブウェア」

Aiが展開する「San-ai Resort（サンアイリゾート）」より、水陸両用でマルチに着用できる「ヨガ・アクティブウェア」が登場。

ヨガやジムなどの陸上スポーツから、SUPやプールといった水辺のアクティビティまで、シーンを問わず活躍する高機能ウェアがラインナップされています。

San-ai Resort「ヨガ・アクティブウェア」

価格帯：8,690円〜14,190円(税込)

販売場所：San-ai Resort公式WEB SHOP、一部店舗、外部ECサイト

主なアイテム：ラッシュパーカ、トップス、ブラトップ、レギンス、ロングパンツ

「屋内」「屋外」はもちろん、ビーチや川遊びなどの「水辺」でも着用可能な水陸両用ウェア。

スポーツやレジャーを楽しむ女性とファミリー層をターゲットに、デザイン性の高いウェアからベーシックなラインまで幅広く展開されています。

これからヨガを始めるビギナーでも安心してスタートできるよう、シーンに合わせたトータルコーディネートが可能です。

リブ素材×シアー素材 ブラトップ／タックパンツ

リブ素材とシアー素材の切り替えにより、ヘルシーな肌見せを楽しめるブラトップ。

アームホールが高めに設計されており、アクティブな動きでも安定感のある着心地を実現しています。

タックパンツは最高ランクUPF50＋の機能を備え、屋外での日焼け対策にも最適です。

※2025年12月中旬発売予定

2重構造トップス

内側の生地をボトムにインして着用できる2重構造のトップス。

動いてもお腹や背中が見えにくい設計で、ヨガやピラティスのポーズも安心して行えます。

オーバーサイズシルエットが二の腕ラインを美しく見せ、スタイリッシュな印象を与えます。

※2025年12月中旬発売予定

スカート付きレギンス／フリルブラトップ

気になる腰回りを自然にカバーするスカート付きレギンスと、ガーリーなフリルが特徴のブラトップ。

レギンスのサイドにはスマートフォンも入るポケットが付いており、機能性も抜群です。

イタリア製のなめらかな水着素材を使用し、肌触りの良さも追求されています。

プリントブラトップ／プリントレギンス

肌馴染みの良い柔らかいカラーリングのオリジナルプリント柄シリーズ。

レギンスのウエスト腰部分には、カギや小銭を収納できるミニポケットが配置されています。

ハイウエストデザインとフロントのクロスデザインにより、スタイルアップ効果も期待できるアイテムです。

水陸の垣根を超え、自分らしいスタイルでアクティビティを楽しめる機能的なウェア。

San-ai Resort「ヨガ・アクティブウェア」の紹介でした。

