クリスピー・クリーム・ドーナツに、バレンタインシーズンに向けたメニューが登場。

産地にこだわったチョコや、チョコとの相性が良い素材を使用した「本格ショコラドーナツ」5種がラインナップされます☆

クリスピー・クリーム・ドーナツ「本格ショコラドーナツ」

販売期間：2026年1月14日（水）〜2月15日(日)

販売店舗：クリスピー・クリーム･ドーナツ全店舗 ※一部催事及びクリスピー・クリーム・ドーナツ店舗以外の小売店を除く

クリスピー・クリーム・ドーナツが、2026年のバレンタインに「バレンタインだからこそ食べたい、ちょっぴり贅沢なチョコレートドーナツ」をテーマにした、産地や素材の組み合わせにこだわり、いつもより少し特別な“贅沢チョコレート体験”をお届け。

バレンタインシーズンに使用するビターチョコは通常販売しているレギュラードーナツも含めて「ベネズエラ産カカオマス」が使用されます。

ナッツのような香ばしい風味や深いコクが特徴的で従来品と比べてリッチで奥行きのある濃厚な味わいが楽しめるのが特徴です。

また、カカオの風味を引き立てるフルーツの香りや食感を楽しむナッツなど、チョコレートの魅力をさらに楽しむことができるさまざまな素材をミックス。

まるでショコラトリーのチョコレートのような贅沢なおいしさが堪能できる、バレンタイン限定の“本格ショコラドーナツコレクション”が、全5種類のラインナップで展開されます☆

フォンダン ショコラ リッチ

価格：テイクアウト 378円(税込)／イートイン 385円(税込)

「フォンダン ショコラ リッチ」が、例年人気のフォンダンがベネズエラ産カカオマスを使用しリッチになって再登場。

ハート型の生地にベネズエラ産カカオマス入りのビターチョコを重ね、キャラメル風味のコーティングでくるくると模様を描き、白いシリアルチョコを真ん中にのせて華やかさを添えています。

中に詰めたベルギー産チョコ入りクリームは、レンジで11秒温めるとチョコがとろ〜りとろけてまさにフォンダンショコラのような濃厚な味わいを楽しめるのもポイントです。

※ベネズエラ産カカオマス入りチョコレート使用

生チョコ モンブラン

価格：テイクアウト 356円(税込)／イートイン 363円(税込)

「生チョコ モンブラン」は、贅沢に絞った生チョコ入りクリームを楽しむモンブランケーキのようなドーナツ。

チョコ生地のドーナツに、生チョコを練り込んだなめらかなチョコクリームをモンブラン風にぐるっと絞り、真ん中にパリッとした食感のビターな板チョコをのせています。

仕上げにココアシュガーをかけて、冬らしい仕上がりに。

チョコレート好きにおすすめしたい、濃厚なチョコレートの味わいを楽しむことができるバレンタインメニューです。

オランジェット リッチ

価格：テイクアウト 334円(税込)／イートイン 341円(税込)

チョコレート専門店の定番「オランジェット」をイメージした、オレンジのフルーティーな酸味が爽やかな「オランジェット リッチ」

チョコ生地のドーナツにベネズエラ産カカオマス入りのビターチョコでコーティングし、さらに甘酸っぱいオレンジナパージュを重ね、仕上げにオレンジダイスを添えています。

オレンジのナパージュがつやっと光る、本格ショコラトリーのような見た目もリッチなドーナツです。

※ベネズエラ産カカオマス入りチョコレート使用

ジャンドゥーヤ クリーム

価格：テイクアウト 334円(税込)／イートイン 341円(税込)

イタリア発祥の“ジャンドゥーヤ”をイメージした「ジャンドゥーヤ クリーム」

チョコ生地のドーナツに、カカオマスとヘーゼルナッツペーストを練り込んだコクのあるジャンドゥーヤクリームをぐるっとしぼり、チョコレートと相性の良いローストしたヘーゼルナッツと香ばしいキャンディングアーモンドを贅沢にトッピングしています。

ナッツの香りと食感を楽しむことができる贅沢な一品です。

ルビー & ストロベリー

価格：テイクアウト 378円（(税込)／イートイン 385円(税込)

「ルビー ＆ ストロベリー」は、ピンクが華やかなバレンタインらしいハート型のドーナツ。

ハート型の生地をピンク色のほんのり酸味のあるルビーチョコ入りのコーティングで包んで、ストロベリーピューレ入りナパージュでラインを描いています。

フリーズドライストロベリーとピスタチオをのせて華やかな彩りを添え、ストロベリーシュガーをかけてさらにピンク色に仕上げるとともに、甘酸っぱいアクセントをプラスしたメニューです。

バレンタイン ダズン ハーフ（6個）

価格：テイクアウト 1,944円(税込)／イートイン 1,980円(税込)

「生チョコ モンブラン」「ルビー & ストロベリー」「オランジェット リッチ」「フォンダン ショコラ リッチ」「ジャンドゥーヤ クリーム」をアソートした「バレンタイン ダズン ハーフ（6個）」

バレンタイン限定ドーナツ5種に、定番のチョコレート グレーズドが合わせてあります。

バレンタイン ボックス（3個）

価格：テイクアウト 1,036円(税込)／イートイン 1,056円(税込)

「生チョコ モンブラン」「ルビー & ストロベリー」「オランジェット リッチ」を詰め合わせた「バレンタイン ボックス（3個）」

特別感のある限定ドーナツ3種入りのボックスです。

人気のレギュラードーナツもこの時期だけの“リッチな仕様”で登場

人気のレギュラードーナツが、バレンタインシーズンだけの“リッチな仕様”で登場。

「チョコ カスタード」はハート型に、「オールドファッション チョコレート」「チョコ クランチ」は芳醇なベネズエラ産のカカオマス入りチョコで華やかにアップデートしています。

チョコ カスタード ハート

価格：テイクアウト 291円(税込)／イートイン 297円(税込)

ハート型ドーナツの中に、北海道産ミルクを使ったコクのあるカスタードクリームが入った「チョコ カスタード ハート」

なめらかなチョコアイシングをコーティングした、スペシャルハートドーナツです。

オールドファッション チョコレート リッチ

価格：テイクアウト 313円イートイン(税込)／イートイン 319円(税込)

チョコ感たっぷりのオールドファッション生地から、カカオの華やかな香りと豊かなコクが感じられる「オールドファッション チョコレート リッチ」

ビターなチョココーティングには、この時期限定の芳醇なベネズエラ産カカオマスが使用されています。

カカオ風味が口の中いっぱいに広がる、温めると、ガトーショコラのような濃厚なおいしさに変化するドーナツです。

※ベネズエラ産カカオマス入りチョコレート使用

チョコ クランチ リッチ

価格：テイクアウト 291円(税込)／イートイン 297円(税込)

ふんわりイースト生地に、この時期だけの特別なベネズエラ産カカオマスを使用したチョココーティングが施された「チョコ クランチ リッチ」

リッチなチョコの風味と、香ばしいアーモンド入りクランチのザクザク食感が楽しめます。

※ベネズエラ産カカオマス入りチョコレート使用

本格ショコラトリーのような贅沢さと、クリスピー・クリーム・ドーナツならではのおいしさをかけあわせた濃厚な“ショコラドーナツ”。

今だけの特別な甘い幸せがふわっと広がる、心ときめくバレンタインが届けられます。

クリスピー・クリーム・ドーナツにて2026年1月14日より販売される「本格ショコラドーナツ」の紹介でした☆

2026年の干支“午（ウマ）”モチーフ！クリスピー・クリーム・ドーナツ「LUCKY JUMP! ETO DOZEN」 2026年の干支“午（ウマ）”モチーフ！クリスピー・クリーム・ドーナツ「LUCKY JUMP! ETO DOZEN」 続きを見る

遊び心いっぱいのクリスマススイーツ！クリスピー・クリーム・ドーナツ「Ho Ho Holiday!」 遊び心いっぱいのクリスマススイーツ！クリスピー・クリーム・ドーナツ「Ho Ho Holiday!」 続きを見る

※販売方法は予告なく変更となる場合があります

※店舗により価格が異なる場合がございます

※なくなり次第終了となります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post “ちょこっとリッチ”を楽しむバレンタインメニュー！クリスピー・クリーム・ドーナツ「本格ショコラドーナツ」 appeared first on Dtimes.