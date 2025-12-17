¥í¥Ã¥Æ¾®Åç¡¢1500Ëü±ß¸º¡¡ÀÐÀîÉ¢¤Ï1.6²¯±ß¤Ç¹¹²þ
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î¾®ÅçÏÂºÈÅê¼ê¤¬17Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç·ÀÌó¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¤¡¢º£µ¨¤«¤é1500Ëü±ß¸º¤ÎÇ¯Êð1²¯4500Ëü±ß¤Ç¹¹²þ¤·¤¿¡£5Ç¯Ï¢Â³¤Çµ¬ÄêÅêµå²ó¿ô¤ËÃ£¤·¤¿°ìÊý¡¢8¾¡10ÇÔ¤ÈÉé¤±¤¬Àè¹Ô¡£ºÇ²¼°Ì¤À¤Ã¤¿º£µ¨¤ò¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ô»ú¤Ï¤â¤Á¤í¤ó²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î½ç°Ì¤Ï¤â¤Ã¤È²ù¤·¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¡ÖÉé¤±¤ò¸º¤é¤·¡¢°ì¤Ä¤Ç¤âÆó¤Ä¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ËÃù¶â¤ò¤â¤¿¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È´¬¤ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÀîÉ¢ÂÀÅê¼ê¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Ç4¾¡7ÇÔ¤ÈÄãÌÂ¡£3Ç¯·ÀÌó¤Î2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤Ï1²¯6ÀéËü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¡Öµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿·ë²Ì¤È¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¡£¤¹¤´¤¯²ù¤·¤µ¤È»õ¤¬¤æ¤µ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë