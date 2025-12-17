駅弁の“頂上”に『峠の釜めし』JR東日本が『駅弁味の陣2025』開催 1万2776票から選出
JR東日本は17日、駅弁頂上決戦『駅弁味の陣2025』の結果を発表。エントリーした63品の中から群馬県の『信越線・荻野屋 140周年記念 峠の釜めし』（荻野屋）が頂点に立った。
【画像】次点も美味しそう…肉たっぷりの『山形牛すきやき牛肉重』
今回の投票総数は1万2776票。投票で総合評価が最も高かった「駅弁大将軍」には『峠の釜めし』が選出され、次点の「駅弁副将軍」には山形県の『山形牛すきやき牛肉重』が選ばれた。
■他の受賞駅弁
・味覚賞『たまご箱』（つがる惣菜、青森県）
・盛付賞『三八弁当』（三咲羽や、青森県）
・掛け紙賞『トンかつ弁当』（リエイ（マンヨーケン）、千葉県）
・初陣賞『牛肉どまん中 みそ味』（新杵屋、山形県）
・エリア賞（北東北）『 青森県産黒毛和牛 牛めし』（幸福の寿し本舗、青森県）
・エリア賞（南東北）『伯養軒の炙りえんがわずし』（ウェルネス伯養軒、宮城県）
・エリア賞（甲信越）『昭和百年弁当』（丸政、山梨県）
・エリア賞（北関東）『水郡線90周年記念駅弁 いろ鶏どり』（しまだフーズ、茨城県）
・エリア賞（南関東）『トマト香るピラフの洋食弁当』（崎陽軒、神奈川県）
・JRE MALL賞『冷凍駅弁 深川めし』（JR東日本クロスステーション、東京都）
・「駅弁屋 祭」特別賞『ますのすし劔』（源、富山県）
・駅弁140周年復刻駅弁賞『鶏めし弁当（レトロ掛け紙版）』（花善、秋田県）
・Ekiben Ichiban賞『幕の内弁当「軌跡」』（中谷本舗、埼玉県）
