１７日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、１５日に東京・赤坂の個室サウナ店「ＳＡＵＮＡＴＩＧＥＲ」で夫婦２人が死亡した火災で、この日、警視庁が現場検証を行ったところ、部屋の非常ボタンの電源が切れていたことを報じた。

同番組では、部屋の木製のドアノブが壊れていたことや火元のサウナ室の非常ボタンには押された形跡があり、警視庁では装置が正常に作動しなかった可能性があるとみていることも報道。

コメンテーターで出演の野球評論家・赤星憲広氏は、司会の宮根誠司氏に「赤星さんもよくサウナに行くと思いますけど、ドアノブのサウナってほとんど聞いたことがないですが？」と聞かれると「僕が行った所では、サウナにドアノブって１回も見たことがなくて、正直」と同調。

「僕、サウナが好きなんですけど、閉所恐怖症もあって、いつでも逃げられることを考えてるんですね。逃げる時にどうしたらいいかって入る時に考えるんですけど、映像を見ましたけど、初めて見ました。ドアノブがついてるサウナって」と続けたところで宮根氏が「木製っていうのもなんか不思議ですよね」と言うと「扉は木じゃなくて取っ手だけ木っていう…。この構造自体が初めてなので、どうなのか…」と首をかしげていた。