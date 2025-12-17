巨人で３年間プレーした左腕フォスター・グリフィン投手（３０）の年俸に驚きの声が上がっている。

１６日（日本時間１７日）、米移籍情報サイト「トレードルーマーズ」はグリフィンがナショナルズと１年５５０万ドル（約８億５３００万円）プラス出来高１００万ドル（約１億５５００万円）で合意したと報じた。

メジャーの先発では格安ながら最大１０億円超の契約。巨人時代の推定年俸２億円から約５倍の評価に「ジャパニーズドリーム」との声が上がった。

同記事は「ナショナルズは長年再建に取り組んできたが、優勝争いに復帰するのに苦労している。チームは大きな改革を迫られ、ここ数か月でフロントオフィスとコーチングスタッフのほぼ全員を刷新した。球団運営部長のポール・トボニ氏が率いる新体制は、長期的な目標に焦点を当てると予想される。ナショナルズは、グリフィンのような未知数の投手にチャンスを与えるのに最も適したチームの一つだ」とナショナルズの狙いを分析した。

一方で巨人時代はケガにも悩まされ３年連続６勝でわずか１８勝。直球の平均も１５０キロに満たないグリフィンが高評価を得たことに日本のＳＮＳは「寂しい」「グリフィンで１０億円ならそりゃみんなメジャーに行くわ」「ローテを守れない投手に巨人はそんなに出せない」「セの他球団にいかなくてよかった」とコメントが殺到した。