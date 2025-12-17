TWICEモモ、キャミソール姿で美ボディライン際立つ「ドキッとした」「ヘルシーで憧れ」の声
【モデルプレス＝2025/12/17】韓国の9人組ガールズグループ・TWICEのモモ（MOMO）が12月17日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿を公開し、話題を呼んでいる。
◆TWICEモモ、キャミソール姿を公開
モモは、ブラウンのキャミソールに柄物のボトムスを合わせたコーディネートショットを複数枚投稿。ソファに腰掛けた自然体な姿で、色白で美しいデコルテと肩のラインを見せている。
◆TWICEモモの投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「ドキッとした」「肩のラインが綺麗」「透明感すごい」「大人っぽくてセクシー」「肌見せがヘルシーで憧れ」「自然体で美しい」「うっとりする」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
