あの、“クリスマスイブにラジオの生放送”嘆く「これはおかしい」「ふざけんなよ！」
歌手・タレントのあのが、12月16日に放送されたラジオ番組「あののオールナイトニッポン0」（ニッポン放送）に出演。来週のクリスマスイブにラジオの生放送があることについて「おかしいよ、と。おかしい。これはおかしい」「ふざけんなよ！」と嘆いた。
以前からクリスマス好きを公言し、「6月頃からクリスマスツリーを出し始める」あのは、昨年もクリスマスの時期に生放送があって荒れていたが、今年も「クリスマスイブ、生放送なんだって？ ええ？ マジかよ、おい。スタッフから連絡が来ました。『お前生放送確定な』って。おかしいよと。おかしい。これはおかしい。『お前生放送確定な』。ふざけんなよ！おい、こちとら録音にするよねって言ってただろう。おかしい」と嘆く。
あのは「クリスマスに1番やりたくないことがあります。それはラジオです。だからぶち切れてるんですね」と話し、「僕がやだよって言ってんのに。やっぱ、やだよっていうものをやらせてくる。もうテレビマンですね。さすがですね。やだやだやだって言って」とコメント。
あのは「どんなにね、拒否しても拒否しても、誰よりもクリスマスを愛する僕がクリスマスの日に生放送やる未来にたどり着くぞ。もう、これはクリスマスイブが僕に与えた使命なんです。そう思うことにしました。そう思わないと僕は全員をミンチにしてしまいそうです。なのであののクリスマスは楽しむ側から楽しませる側へ」と語った。
