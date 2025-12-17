ENHYPEN¡¢¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡È³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈºÇ¹â½ç°Ì¡É¤òµÏ¿¡ªÆüËÜ¿Íµ¤¤òºÆ¤Ó¾ÚÌÀ
ENHYPEN¤¬¡¢¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤Çµ±¤«¤·¤¤À®²Ì¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ë¥¡¢Âç¿Í¤Ó¤¿´ãº¹¤·¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä
¥ª¥ê¥³¥ó¤¬12·î17Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×¡Ê½¸·×´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î23Æü¡Á2025Ç¯12·î15Æü¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ENHYPEN¤ÎÆüËÜ4th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¾¬-YOI-¡Ù¤¬¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×8°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈºîÉÊ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¹â½ç°Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ëENHYPEN¼«¿È¤ÎºÇ¹âµÏ¿¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ø¾¬-YOI-¡Ù¤Ï¡¢ÎßÀÑ½Ð²ÙËç¿ô75ËüËç¤òÆÍÇË¤·¡¢ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¤«¤éENHYPEN½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¡¦¥×¥é¥Á¥Ê¡×Ç§Äê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºîÉÊ¤À¡£7·î29Æü¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¸å¡¢¤ï¤º¤«3Æü´Ö¤Î½¸·×¤Ç½Ð²ÙËç¿ô50ËüËç¤òÆÍÇË¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿ENHYPEN¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢È¯Çä½é½µ¤Ë¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¡×¤òÃ£À®¡£¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤È±Æ¶ÁÎÏ¤Î³ÈÂç¤ò¡¢¿ô»ú¤Ç¾ÚÌÀ¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢6th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDESIRE : UNLEASH¡Ù¤â¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç11°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£Æ±ºî¤Ï¡¢6·î16ÆüÉÕ¡Ê½¸·×´ü´Ö¡§6·î2Æü¡Á8Æü¡Ë¤Î¥ª¥ê¥³¥ó¡Ö½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤È¡Ö½µ´Ö¹ç»»¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥°¥ë¡¼¥×¼«¸ÊºÇ¹â¤ÎÈÎÇä¿ô¤ª¤è¤Ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£
³Æ¼ïÇ¯´Ö¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¼õ¤±¡¢ENHYPEN¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤âÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯1·î16Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë7th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE SIN : VANISH¡Ù¤Ï¡¢¡Öºá¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¥·¥ê¡¼¥º¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¤À¡£¡È¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¼Ò²ñ¡É¤Ë¤ª¤±¤ëÀäÂÐÅª¤Ê¥¿¥Ö¡¼¤ò°·¤¤¡¢°¦¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÆ¨Èò¤òÁª¤ó¤À¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤ÎÎø¿Í¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¡¢¡ÈË×Æþ·¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥é¡¼¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëENHYPEN¤¬¿·¤¿¤ËËÂ¤°À¤³¦´Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þENHYPEN¤È¤Ï¡©
JUNGWON¡¢HEESEUNG¡¢JAY¡¢JAKE¡¢SUNGHOON¡¢SUNOO¡¢NI-KI¤Î7¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£2020Ç¯6·î¤«¤éÌó3¥«·î´ÖÊü±Ç¤µ¤ì¤¿Mnet¤ÎÂç·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØI-LAND¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¡¢2020Ç¯11·î¤Ë´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2021Ç¯7·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØBORDER¡§Ñ³¤¤¡Ù¤Ï¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°½éÅÐ¾ì1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Û¤«¡¢7·îÅÙ¤Î¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Ç§ÄêºîÉÊ¡×¤Ç¥×¥é¥Á¥ÊÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯È¾¤Çµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¡¢Âè4À¤ÂåK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆºÇÂ®¤ÇÃ±ÆÈ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯7·î¡¢8·î¤Ë¤ÏÆüËÜ2ÅÔ»Ô¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆºÇÂ®¤ÇÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÈôÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£