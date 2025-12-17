この先の東北地方は、短い周期で天気が変わるでしょう。日本海側を中心に雪や雨の降る日がありますが、年末にかけて強い寒気の南下は予想されていません。一時的に気温が高くなる日があり、晴れる日は大掃除を進めるのもよさそうです。

18日〜24日の天気 週末は高温傾向 晴れる日は大掃除日和

明日18日(木)から19日(金)にかけては、太平洋側を中心に晴れるでしょう。一方、日本海側北部(青森・秋田)では雪の降る所がありそうです。





20日(土)も晴れる所が多く、太平洋側を中心に空気が乾燥する見込みです。気温も高めで、年末に向けた大掃除や年末年始の準備を進めるのにもよさそうです。21日(日)は前線の通過により、午前中を中心に広く雨が降るでしょう。雨や風が強まり、天気が荒れるおそれがあります。夜は上空にこの時期としては強い寒気が流れ込み、日本海側では雪の降る所がある見込みです。22日(月)も日本海側を中心に、雪や雨の降る所が多くなりそうです。23日(火)は各地で晴れるでしょう。24日(水)のクリスマスイブも晴れる所が多くなりますが、山形など一部では雨の降る所がある見込みです。気温は平年並みか平年より高い日が多く、特に週末の土日はこの時期としてはかなり高くなりそうです。積雪の多い山沿いでは、雪解けによるなだれに注意してください。また、20日(土)は朝晩と日中の気温差が15℃以上の所もありそうです。お出かけの際は、服装でうまく調節してください。

25日〜30日の天気 比較的過ごしやすい年末

25日(木)は、前線の影響で各地で雨が降るでしょう。今年は日本海側も含め、ホワイトクリスマスとはならない見込みです。



26日(金)以降は、太平洋側を中心に晴れる日が多く、空気が乾燥しやすくなりそうです。暖房器具の使用など、火の取り扱いに注意してください。

一方、日本海側では一時的に寒気が流れ込み、雪の降る日があるでしょう。朝晩は路面の凍結による交通への影響に注意が必要です。



年末の気温は、平年並みか平年より高い見通しです。現時点では、年末にかけて強い寒気が南下してくる可能性は低く、例年と比べると比較的過ごしやすい年末となりそうです。