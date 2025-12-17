アフタヌーンティーの冬限定！苺スイーツ＆ティーで贅沢なひとときを

アフタヌーンティー・ティールームが2025年12月26日（金）から新作スイーツとティーを冬限定で発売します。甘酸っぱい苺をふんだんに使用した「さくふわスコーンサンド 苺」や、微炭酸が爽やかな「フルーツエードティー ストロベリースパークリング」など、心温まる冬のティータイムにぴったりなアイテムが登場！ 苺の甘さと香りが広がるメニューで、至福のひとときをお楽しみください。

苺が主役！冬限定の「さくふわスコーンサンド 苺」

アフタヌーンティー・ティールームの「さくふわスコーンサンド 苺」は、甘酸っぱい苺をふんだんに使った冬限定の新作スイーツです。

バニラビーンズが香る、さっくりふわっとしたスコーンにフレッシュな苺とレモンミルクホイップをサンド。

さらにストロベリージェラートと苺のソースで味わい深く仕上げました。

苺が3倍になるスペシャル企画もあり、1月15日（いちごの日）を含む3日間限定で苺を3倍楽しめるチャンス！ぜひこの機会に贅沢な苺のティータイムをお楽しみください♪

VERY RUBY CUTのサンドが冬限定に♡苺×ショコラの新作スイーツ

苺づくしのティードリンク！スパークリングとチーズクリームで華やかに

フルーツエードティー ストロベリースパークリング

苺がふんだんに使われた冬限定ティードリンクも登場します。爽やかな「フルーツエードティー ストロベリースパークリング」は、微炭酸のダージリンティーと苺を合わせた、爽快な味わい。

甘酸っぱいストロベリーエードソースが、ティーとの相性抜群です。

また、「ストロベリーハイビスカスのチーズクリームティー」も見逃せません。

ストロベリーハイビスカスティージュレに柚子とレモンのソース、ソーダを加え、さらにチーズクリームと苺で贅沢に仕上げています。どちらも、苺の美味しさを存分に楽しめる一杯です。

店舗限定！苺づくしのミルフィーユとアフタヌーンティーセット

アフタヌーンティー・ティールームの一部店舗限定で「苺づくしのミルフィーユ」が登場！

サクサクのミルフィーユに、甘酸っぱい苺を贅沢にトッピングしたこのスイーツは、ルミネ有楽町、東京スカイツリータウン・ソラマチ、紙屋町シャレオの3店舗で楽しめます。

また、苺をテーマにしたアフタヌーンティーセットも新登場！紅茶付きで、苺のショートケーキやタルト、パフェなど、苺を使ったスイーツを自由に選べる贅沢なセットです。

苺づくしのティータイムを楽しむにはぴったりのメニューです。

苺の甘酸っぱさで冬のティータイムを華やかに♪

アフタヌーンティー・ティールームの冬限定スイーツ＆ティーは、苺の美味しさを存分に楽しめるメニューが揃っています。

「さくふわスコーンサンド 苺」や「ストロベリーハイビスカスのチーズクリームティー」など、どれも甘酸っぱくて心温まる一品ばかり。

贅沢な苺を味わいながら、冬のティータイムを特別なものにしてみてはいかがでしょうか？ぜひ、あなたのお気に入りを見つけて、苺尽くしのティータイムをお楽しみください♡